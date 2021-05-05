Украинки не участвовали в "голой" фотосессии в Турции! Во время задержания они были в купальниках

В новой скандальной фотосессии действительно принимали участие обнаженные девушки. Но, согласно новым данным, это были не гражданки Украины

Не успел утихнуть скандал с голыми моделями в Дубае, как появился новый – в Турции были задержаны украинки за откровенную фотосессию. Но теперь посольство Украины в Турции заявило, что гражданки Украины не принимали участие в "голой" фотосессии в Эгейском море. Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 5 мая, появилась информация о том, что в городке Гечек в районе популярного курорта Фетхие на катере были замечены двое мужчин и четыре девушки из Украины. Эротическая фотосессия вызвала не просто возмущение местных жителей в месяц Рамадан, но и якобы привлекла внимание местных правоохранительных органов, которые задержали участниц "голой" фотосессии и отправили в участок. После этих новостей украинок затравили в Сети.

Однако, по новой информации, которую посольству Украины в Турции предоставила Береговая охрана Южного командования Эгейского моря, в протоколе о задержании зафиксировано, что украинки были в купальниках, а не голые.

"По предварительной информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, о чем зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", – говорится в заявлении.

Иностранцы были оштрафованы за нарушение карантинного режима. Также им предъявили обвинения о нарушении норм морали и общественного порядка.

Одна из украинок, Юлия Ветрова, которая находилась в компании обнаженных девушек и мужчин на яхте в Турции, заявила, что была в шоке от происшедшего. Об этом она рассказала PavlovskyNEWS.

По словам девушки, она даже не знала, что их времяпровождение снимают на камеру и не предполагала, что фото распространятся в Сети. Девушка не раскрыла настоящей цели их отдыха на яхте по причине того, что "журналисты все перекрутят". Сейчас девушка продолжает находиться в Турции.

Юлия Ветрова Фото: thesun.co.uk

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