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Азиатская Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью в эротическом корсете: фото

Сегодня, 16:28

Ким Ли позировала в пикантном черном наряде

Популярная модель и ди-джей Ким Ли, которую прозвали вьетнамской Ким Кардашьян благодаря ее пышным формам, снова взбудоражила подписчиков. Ким Ли часто любит впечатлять поклонников своими пикантными кадрами и сейчас уже имеет более полмиллиона фолловеров.

В своих Instagram-Stories Ким Ли опубликовала фотографию с одной из своих летних откровенных фотосессий. Тогда модель позировала с распущенными локонами и была одета в черный корсетный боди.

Ким Ли
Ким Ли
Фото: instagram.com/kimlee

Модель поделилась воспоминанием о той съемке в Stories, поэтому подписчики не смогли засыпать ее комплиментами.

Ким Ли – уроженка Лос-Анджелеса, но имеет французско-вьетнамские корни. Помимо своей модельной деятельности, Ким Ли – востребованная ди-джей, которая выступала с Cardi B, Skrillex. Стивом Аоки и другими знаменитыми артистами на популярных мероприятиях. Она также заняла первое место в рейтинге 100 самых сексуальных женщин по версии журнала FHM Singapore в 2011 году.

Ранее мы показали модель с невероятными формами, которая претендует на рекорд Гиннесса.

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