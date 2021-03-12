Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анатолий Анатолич стал ведущим нового тревел-шоу телеканала "Украина"

Сегодня, 10:52

Ему придется впервые в жизни оставить свою семью на три недели

Телеканал "Украина" начинает работу над новым тревел-шоу "Всюди люди", которое избавит зрителей от мнимых стереотипов о жизни в других странах. Ведущий проекта отправится в путешествие по далеким странам, чтобы рассказать об обычной жизни их жителей.

Популярный украинский ведущий и заядлый путешественник Анатолий Анатолич отправляется в большое мировое путешествие. Ездя по миру, он познакомит нас с типичными жителями и создаст новый культурный портрет той или иной страны.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я очень люблю путешествовать по миру со своей семьей. Поэтому с большим энтузиазмом согласился стать ведущим нового тревел-шоу на любимом телеканале "Украина". Воспринимаю это как вызов для себя. Шоу, которое мы создаем и в которое очень верим – это новый формат, как для меня, так и для зрителей телеканала, – поделился ведущий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич. – Мне придется впервые в жизни оставить свою семью и зрителей "Ранку з Україною" на такое длительное время – почти на три недели. Но уверен, что результат будет впечатляющим".

Анатолий Анатолич не только покажет все диковинки мира, но и познакомится с гражданами стран, побывает в их домах, сходит к ним на работу, расскажет о жизни, предпочтениях и взаимодействии с государством, ценах на продукты, на коммуналку. Сможет ли программа действительно подтвердить идиому, что "хорошо там, где нас нет", или, возможно, чтобы хорошо жить, не надо никуда ехать? Анатолий Анатолич найдет украинцев, чтобы узнать всю правду из первоисточников.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для нас это действительно очень серьезный вызов, ведь зритель видел уже много шоу этого жанра. Именно поэтому мы воспринимаем это для себя как эксперимент – удастся ли нам раскрыть уже знакомые зрителю территории с других сторон. И вся команда проекта с восхищением исследует граждан разных стран, чтобы узнать и рассказать зрителям, какие они – настоящие люди мира", – рассказал креативный продюсер департамента развлекательных проектов телеканала "Украина" Влад Филимонов.

Первые выпуски программы ждите уже в мае на телеканале "Украина".

Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом – смотрите видео:

Тем временем коллега Анатолия Анатолича Владимир Остапчук удивит оригинальным образом в шоу "Маска".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эксперта в студии привалило декорациями: жуткое видео Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия Украинского певца жестко унизили на юмористическом шоу в США (видео)
шоу ведущий Анатолий Анатолич тревел-шоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаЗвездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

10 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

Новости партнеров

Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Как пищевую соду правильно применять в народной медицине
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Названа смертельная опасность риса
Названа смертельная опасность риса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять