Анна Панова і Олег Панюта зізнались, як рік на карантині вплинув на їхні життя

Анна Панова була на дев'ятому місяці вагітності, коли почався карантин

12 березня – рік, як в Україні тривають карантинні обмеження. Популярні ведучі телеканалу "Україна" розповіли, як для них розпочався карантин, і які висновки та власні відкриття зробили за цей час.

Коли торік оголосили карантин, Анна Панова була на 9 місяці вагітності. Ведуча новин "Сьогодні" пригадує, як тоді було лячно, адже родина ледь встигла купити візочок для дитини, поки не закрилися всі магазини. Рік на карантині приніс не лише нові правила, а ще й важливі уроки.

"Оскільки я інтроверт, деякі обмеження в спілкуванні далися мені неважко. До того ж, коли маленька дитина – не найкращий час для походів до театрів та на танцполи. Все надолужимо пізніше! Родина – найбільша цінність. Я це вкотре усвідомила на карантині, як і більшість українців. Усе, що мені потрібно – є в мене вдома", – розповіла Анна Панова.

Анна Панова Фото: прес-служба

А для ведучого інформаційного тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олега Панюти обмеження соціальних контактів стало неабияким випробуванням.

"Карантин вкотре дав розуміння того, наскільки цінним є особисте спілкування – з друзями, рідними, простими людьми. Нині є відчуття, що ми потихеньку дичавіємо, ховаючись від вірусу у власних обмеженнях. Здоров’я – це дуже важливо. Та не менш важливим для людини є і здатність спілкування з такими ж, як ти. Тому, піклуючись про здоров’я та безпеку – свою та оточення – мрію про спілкування без обмежень", – поділився Олег Панюта.

Олег Панюта Фото: прес-служба

Анна Панова зізнається, що її зовсім не дратують маски. Навіть навпаки, планує продовжувати їх носити і після того, як МОЗ зніме це обмеження.

"І навіть коли у мене звичайний нежить, я скасовую походи на роботу, на манікюр тощо. Люди навколо мене чинять так само. Повага до свого здоров’я та здоров’я навколишніх має стати для всіх нас гарною звичкою", – закликає телеведуча.

А от чого, на думку ведучих, весь цей рік справді бракувало і бракує досі, то це подорожей, адже раніше вирушали у мандрівки кілька разів на рік.

"Поки лише мрію про улюблені морські простори за небокраєм, куди дуже хочеться відправитися", – розповів Олег Панюта.

"Найбільше дошкуляє відсутність можливості поїхати до Європи, яку ми з чоловіком дуже любимо. Швидше б Україна та світ пройшли кампанію з вакцинації – і всі ми повернулися до звичного життя. Нумо, коронавірусе, ми тобі вдячні за твої уроки, звісно, – але вже досить", – зазначила Анна Панова.

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