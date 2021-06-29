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Ани Лорак в купальнике заставила поклонников хотеть сбросить вес: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июня, 10:41
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Артистка опубликовала видеоролик, на котором она позирует перед камерой в одном лишь купальнике. В очередной раз Лорак собрала сотни комплиментов в адерс ее подтянутой фигуры
Ани Лорак показала формы в купальнике
Ани Лорак показала формы в купальнике / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая выступила на российском фестивале "Жара", снова дала своим подписчикам повод для обсуждений. В Instagram артистка разместила видео, на котором позирует в купальнике. Ролик собрал сотни тысяч лайков и почти миллион просмотров. И не меньше комплиментов! В ролике звучит песня Ани Лорак "Раздетая".

В комментариях фанаты артистки отметили, что Лорак находится в прекрасной форме. Некоторые, глядя на артистку, захотели сбросить вес и выглядеть так же:

  • Очень красивая фигура, просто богиня!
  • Смотрю на вас и хочу похудеть. Фигура!
  • Ани Лорак на всех своих фотографиях, на всех своих видео выглядит просто, как самая крутая дива, поэтому я ее обожаю!
  • Какая же красивая Каролина. Украинки все красивые!
  • Боже, вот как можно иметь такую фигуру? Ну прям молодчинка! Представляю, сколько труда вложено в это тело! Вот просто молодчинка.
Скриншот: Instagram

Ани Лорак действительно следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Артистка публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее Лорак разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак надела короткое черное платье, оголяющее плечи. Свой образ Ани Лорак дополнила большим количеством украшений: серьгам-кольцам, колье, большим перстнем на безымянном пальце правой руки, а также серебряными кольцами на левой.

Смотрите видео о том, какие купальники выбирают украинские знаменитости:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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