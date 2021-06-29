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Ані Лорак в купальнику змусила шанувальників хотіти скинути вагу: відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 червня, 10:41
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Артистка опублікувала відеоролик, на якому вона позує перед камерою в одному лише купальнику. В черговий раз Лорак зібрала сотні компліментів на адерсу її підтягнутої фігури
Ані Лорак показала форми в купальнику
Ані Лорак показала форми в купальнику / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка виступила на російському фестивалі "Жара", знову дала своїм підписникам привід для обговорень. У Instagram артистка розмістила відео, на якому позує в купальнику. Ролик зібрав сотні тисяч лайків і майже мільйон переглядів. І не менше компліментів! У ролику звучить пісня Ані Лорак "Раздетая".

У коментарях фанати артистки зазначили, що Лорак перебуває в прекрасній формі. Деякі, дивлячись на артистку, захотіли скинути вагу і виглядати так само:

  • Дуже гарна фігура, просто богиня!
  • Дивлюся на вас і хочу схуднути. Фігура!
  • Ані Лорак на всіх своїх фотографіях, на всіх своїх відео виглядає просто, як найкрутіша діва, тому я її обожнюю!
  • Яка ж красива Кароліна. Українки всі красиві!
  • Боже, ось як можна мати таку фігуру? Ну просто молодчинка! Уявляю, скільки праці вкладено в це тіло! От просто молодчинка.
Скріншот: Instagram

Ані Лорак дійсно стежить за фігурою і регулярно займається спортом. Артистка публікує фото в різних костюмах – як в концертних сукнях, так і в спортивних топах і лосинах. Наприклад, раніше Лорак розмістила знімок зі спортзалу і знову зібрала багато компліментів.

Ані Лорак у спортзалі
Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак одягла коротку чорну сукню, що оголила плечі. Свій образ Ані Лорак доповнила великою кількістю прикрас: сережок-кілець, кольє, великим перснем на безіменному пальці правої руки, а також срібними кільцями на лівій.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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