Ани Лорак выступила на российской "Жаре". Ее номер ставил украинский режиссер (видео)

Ани Лорак, которая скрывает свои доходы в РФ, выступила на фестивале "Жара", который на днях состоялся в Москве. Певица призналась поклонникам, что очень долго готовилась к номерам, а их было целых три. Помогал Ани Лорак украинский режиссер Герман Ненов, специально прилетевший из Киева.
А мы хотим напомнить, что подготовили календарь летних лайфхаков с идеями для веселого и запоминающегося отдыха в этом сезоне.
"Около трех месяцев мы создавали уникальное шоу для каждой из песен", – отметила в Instagram-посте Лорак. Она исполнила песни "Наполовину", "Раздетая" и "Зеркала".
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Смотрите номер с песней Ани Лорак – "Наполовину", который поставил Герман Ненов:
Поклонники Ани Лорак остались в восторге от ее выступления:
- "Не могу насмотреться, лучше клипа"
- "Вау! Очень крутой номер! Безумно красиво!"
- "Просто шедевр. До мурашек"
На сцене "Жары" Ани Лорак выступила вместе с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым. Последнему недавно запретили въезд на территорию Украины из-за поддержки оккупации Крыма.
Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:
Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.