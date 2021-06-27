Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Ани Лорак выступила на российской "Жаре". Ее номер ставил украинский режиссер (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 09:19
Копировать ссылку
Ани Лорак готовила целых три номера для московского фестиваля. Ей помогал украинский постановщик Герман Ненов
Ани Лорак выступила на фестивале Жара в Москве
Ани Лорак выступила на фестивале Жара в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая скрывает свои доходы в РФ, выступила на фестивале "Жара", который на днях состоялся в Москве. Певица призналась поклонникам, что очень долго готовилась к номерам, а их было целых три. Помогал Ани Лорак украинский режиссер Герман Ненов, специально прилетевший из Киева.

А мы хотим напомнить, что подготовили календарь летних лайфхаков с идеями для веселого и запоминающегося отдыха в этом сезоне.

"Около трех месяцев мы создавали уникальное шоу для каждой из песен", – отметила в Instagram-посте Лорак. Она исполнила песни "Наполовину", "Раздетая" и "Зеркала".

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Смотрите номер с песней Ани Лорак – "Наполовину", который поставил Герман Ненов:

Поклонники Ани Лорак остались в восторге от ее выступления:

  • "Не могу насмотреться, лучше клипа"
  • "Вау! Очень крутой номер! Безумно красиво!"
  • "Просто шедевр. До мурашек"
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube

На сцене "Жары" Ани Лорак выступила вместе с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым. Последнему недавно запретили въезд на территорию Украины из-за поддержки оккупации Крыма.

Ани Лорак выступила вместе с Киркоровым и Лепсом
Ани Лорак выступила вместе с Киркоровым и Лепсом / Фото: instagram.com/anilorak

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
10
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять