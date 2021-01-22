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Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер чекають на первістка – ЗМІ

Сьогодні, 12:30

Актриса готується народити в першій половині цього року

Судячи з усього, Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер в цьому році таки стануть батьками. Чутки про вагітність зірки "Лакри Крофт" і "Дівчини з Данії" з'явилися ще влітку, а тепер в Мережу потрапило фото, на якому видно кругленький живіт Алісії.

Нещодавно у Twitter з'явилася фотографія, на якій Вікандер сидить на стільці в сукні, а на її вже помітно великому животі стоїть горнятко.

Алісія Вікандер вагітна
Фото: Twitter @arabellaessiedu

Ні Вікандер, ні Фассбендер не коментують вагітність акторки, в той час, як італійські ЗМІ пишуть, що фото вагітної зірки було зроблено в грудні або січні.

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Деякі шанувальники вважають, що зоряна пара вже стала батьками, але поки не афішує цього факту.

Майкл Фассбендер і Алісія Вікандер
Майкл Фассбендер і Алісія Вікандер
Фото: Getty Images

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер познайомилися на зйомках картини "Світло в океані". Вперше про їхній роман заговорили наприкінці 2014 року. У 2017 році Алісія та Майкл зіграли таємне весілля на Ібіці.

Раніше ми писали, що солістка "А'Студіо" Кеті Топурія народила другу дитину .

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