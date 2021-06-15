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Внук Елизаветы II развелся с женой

Сегодня, 10:49

Сын принцессы Анны Питер Филлипс развелся с супругой Отем после 12 лет брака. Инициатором расставания стала Отем

Старший внук Елизаветы II развелся с женой
Старший внук Елизаветы II развелся с женой
Фото: Getty Images

Череда разводов продолжается. На этот раз старший внук Елизаветы II Питер Филлипс официально оформил развод с Отем Келли спустя 12 лет брака. Об этом сообщает People.

"Несмотря на то что это грустный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят на первое место благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Айлы", – сказано в заявлении.

Отмечается, что финансовые аспекты развода были урегулированы с помощью договора, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом.

Старший внук Елизаветы II развелся с женой
Старший внук Елизаветы II развелся с женой
Фото: Getty Images

Бракоразводный процесс сына принцессы Анны Питера Филлипса и супруги Отэм длился больше года. О разводе пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором была Отэм. Она заявила, что была несчастлива в браке с внуком королевы.

Напомним, старший внук Елизаветы II Питер Филлипс – 18-й в очереди на престол. Со своей уже экс-супругой Отем Питер познакомился в Монреале на Гран-при "Формулы-1" в 2003 году. Тогда Отэм не знала, что перед ней внук королевы Британии. Пара встречалась несколько лет, а свадьбу сыграла в 2008 году в Виндзорском замке. Это королевская свадьба не обошлась без скандала. После торжества супруги продали свои свадебные снимки одному из британских изданий за 500 тысяч фунтов стерлингов (19 миллионов гривен). Пару обвинили, что они использовали свой королевский статус для обогащения. У Питера Филлипса и Отем подрастают двое детей – 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла.

Отмечается, у Елизавета II сложились близкие отношения с Отэм Келли.

Как известные люди переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что на выходных состоялся первый парад в честь дня рождения Елизаветы II без ее супруга принца Филиппа.

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