Зірка серіалу "Не родись вродливою" Петро Красилов розлучився з дружиною після 16 років шлюбу

Популярний російський актор Петро Красилов розлучився зі своєю дружиною Іриною Шебеко. Кілька років пара жила на дві країни

Петро Красилов розлучився з дружиною Фото: Instagram:

Не тільки в українському шоу-бізнесі зараз часто з'являються новини про розрив зірок зі своїми коханими, але в російському шоу-бізнесі також. Петро Красилов, який зіграв у серіалі "Не родись вродливою" Романа Малиновського, розлучився з з дружиною Іриною Шебеко після 16 років шлюбу.

Про це розповіли друзі пари виданню StarHit.

"Петя та Іра розлучилися зовсім нещодавно. Вони намагалися врятувати стосунки. Але все ж вирішили розлучитися", – поділилися з журналістами в оточенні пари.

Петро Красилов розлучився з дружиною Фото: Instagram

Чутки про розлад між подружжям ходили давно. Кілька років тому Ірина Шебеко разом з їхньою з Петром спільною дочкою Сашею переїхала до Лос-Анджелесу, щоб займатися фотографією. Красілов намагався жити на дві країни, але все ж йому не вдавалося часто приїжджати в США. Він думав, що відносини на відстані не зруйнують його шлюб.

Зараз Ірина продовжує жити в Лос-Анджелесі: вона подорожує, пробує себе в якості моделі і фотографа.

Петро живе в Росії, грає в театрі. Зараз актор не знімається в кіно і серіалах.

У той же час Красілов став більше часу проводити зі своєю попередньою сім'єю і сином Іваном. За словами актора, він налагодив стосунки з колишньою дружиною Наталею Селіванової.

Нагадаємо, нещодавно про розлучення з чоловіком оголосила зірка серіалу "Татусеві дочки" Дарина Мельникова з актором Артуром Смоляніновим. За її словами, конкретних причин для розвалу не було, але це стало обопільним рішенням, а претензій друг до одного вони з Артуром не мають.

"Так склалися обставини. Але ми залишаємося батьками наших дітей. У нас хороші стосунки ... Ми розійшлися друзями", – сказала Мельникова.

Як зірки переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

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