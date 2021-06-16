Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірка серіалу "Не родись вродливою" Петро Красилов розлучився з дружиною після 16 років шлюбу

Сьогодні, 13:51

Популярний російський актор Петро Красилов розлучився зі своєю дружиною Іриною Шебеко. Кілька років пара жила на дві країни

Петро Красилов розлучився з дружиною
Петро Красилов розлучився з дружиною
Фото: Instagram:

Не тільки в українському шоу-бізнесі зараз часто з'являються новини про розрив зірок зі своїми коханими, але в російському шоу-бізнесі також. Петро Красилов, який зіграв у серіалі "Не родись вродливою" Романа Малиновського, розлучився з з дружиною Іриною Шебеко після 16 років шлюбу.

Про це розповіли друзі пари виданню StarHit.

"Петя та Іра розлучилися зовсім нещодавно. Вони намагалися врятувати стосунки. Але все ж вирішили розлучитися", – поділилися з журналістами в оточенні пари.

Петро Красилов розлучився з дружиною
Петро Красилов розлучився з дружиною
Фото: Instagram

Чутки про розлад між подружжям ходили давно. Кілька років тому Ірина Шебеко разом з їхньою з Петром спільною дочкою Сашею переїхала до Лос-Анджелесу, щоб займатися фотографією. Красілов намагався жити на дві країни, але все ж йому не вдавалося часто приїжджати в США. Він думав, що відносини на відстані не зруйнують його шлюб.

Зараз Ірина продовжує жити в Лос-Анджелесі: вона подорожує, пробує себе в якості моделі і фотографа.

Петро живе в Росії, грає в театрі. Зараз актор не знімається в кіно і серіалах.

У той же час Красілов став більше часу проводити зі своєю попередньою сім'єю і сином Іваном. За словами актора, він налагодив стосунки з колишньою дружиною Наталею Селіванової.

Нагадаємо, нещодавно про розлучення з чоловіком оголосила зірка серіалу "Татусеві дочки" Дарина Мельникова з актором Артуром Смоляніновим. За її словами, конкретних причин для розвалу не було, але це стало обопільним рішенням, а претензій друг до одного вони з Артуром не мають.

"Так склалися обставини. Але ми залишаємося батьками наших дітей. У нас хороші стосунки ... Ми розійшлися друзями", – сказала Мельникова.

Як зірки переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, хто із знаменитостей недавно заявив про розставання зі своїми коханими

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чому про розлучення Пугачової з Кіркоровим оголосила Лоліта - зізнання співачки Онук Єлизавети II розлучився з дружиною. Вона зізналася, що не була щаслива в шлюбі Популярна українська телеведуча оголосила про розлучення з російським бізнесменом
шоу-бізнес Не родись красивой розлучення зірок Петр Красилов
Реклама

Новини партнерів

Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

Популярні статті

Сьогодні, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Сьогодні, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Вчора, 12:10Смачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Вчора, 07:01Смачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Вчора, 04:14Зірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

14 червняЗірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

14 червняEvents

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

14 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

14 червняЗірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Новини партнерів

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти