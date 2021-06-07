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Популярная украинская телеведущая объявила о разводе с российским бизнесменом

Сегодня, 11:55

Татьяна Литвинова в Instagram сообщила о разводе с супругом. Телеведущая не стала называть причину расставания

Татьяна Литвинова объявила о разводе с супругом
Татьяна Литвинова объявила о разводе с супругом
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Череда разводов в украинском шоу-бизнесе продолжается. Телеведущая и кулинарный блогер Татьяна Литвинова объявила в Instagram о разводе со своим супругом – российским бизнесменом Ярославом Трухановым.

Татьяна и Ярослав были вместе девять лет, в браке пара прожила пять лет. Пост о расставании телеведущая сопроводила последней совместной фотографией.

"С сожалением должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом. С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе.Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе, и остаемся добрыми друзьями. Заранее спасибо за ваше понимание и такт", – написала Татьяна.

Татьяна Литвинова с экс-супругом Ярославом Трухановым
Татьяна Литвинова с экс-супругом Ярославом Трухановым
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Подписчики поддержали Татьяну.

  • "Танюшка, все проходит и это пройдёт, все будет хорошо"
  • "Вы никому ничего не обязаны объяснять, все будет хорошо"
  • "Нужно всегда принять правильное решение. Лучше развестись вовремя, чем потом начать друг друга ненавидеть.Вы будете счастливы"
  • "Неожиданно. Любви вам Татьяна, такой светлый человек достоин самого лучшего! Люблю вас с экрана телевизора уже много лет"

Для Литвиновой это уже был второй брак. Впервые она вышла замуж после окончания университета. У Татьяны есть сын Владимир от первого брака. В 2008 году пара развелась.

Напомним, что не так давно о разводе с супругой сообщил певец DZIDZIO. Пара была вместе 20 лет.

Совсем неожиданно о разводе с пятым супругом (и, кстати, первым официальным) заявила певица Ирина Билык. По словам артистки, основной причиной стали карантин и тот факт, что Аслан уже год не видел их с Ириной общего сына Табриза. Сейчас Ахмадов проживает в другой стране.

Как звезды переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто недавно из звезд сообщил о разводе.

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