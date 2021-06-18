Актор Андрій Ісаєнко: Серіал Зломовчання допоможе людям не потрапити в секс-пастку

Зірка "Захара Беркута" український актор Андрій Ісаєнко розповів про свій досвід зйомок у міжнародному серіалі "Зломовчання", який знятий Україною спільно з Хорватією

Андрій Ісаєнко на зйомках "Зломовчання" Фото: пресслужба

У кінці 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV вийде детективний серіал "Зломовчання", що покаже, як влаштовано секс-індустрію України та Хорватії. Саме між цими двома країнами вже багато років активно діє трафік дівчат, яких викрали для сексуального рабства. Викрити цю кримінальну схему в фільмі наважується киянка Ольга у виконанні Ксенії Мішиної, а також небайдужі хорватські журналіст і поліцейський. Утрьох вони кидають виклик масштабному мафіозному угрупованню, яке діє під прикриттям влади. Чи вистачить у них сил відстояти правду, глядачі дізнаються в цьому шестисерійному фільмі.

Одну з найбільш неоднозначних ролей у серіалі зіграв Андрій Ісаєнко ("Кіборги", "Захар Беркут"). У "Зломовчанні" він перетворився в директора фонду Romanchenko foundation на ім'я Сергій. "Паралельно з основною роботою ця людина займається досить цікавою діяльністю", — натякає актор.

В ексклюзивному інтерв'ю Андрій Ісаєнко розповів, що "Зломовчання" сподобається пошановувачам скандинавських серіалів, поділився корисними меседжами про те, як дівчатам не потрапити в підступні лапи секс-рекрутерів, на своєму прикладі продемонстрував, що неголеність і двометровий зріст — це скоріше "плюс", аніж "мінус", а також нагадав, що коли обставини проти вас — просто йдіть далі. Але спочатку, все ж, прочитайте це інтерв'ю.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

З якими серіалами буде перегукуватися "Зломовчання"?

За атмосферою, напевно, зі скандинавським серіалом "Міст".

Мало хто з глядачів хоче обговорювати настільки провокаційні теми, як сексуальне рабство і торгівля людьми. Ваш серіал досить відверто покаже ці теми. Як при цьому він утримає увагу глядачів?

У ньому дійсно приголомшливий сюжет, який постійно тримає в напрузі. Я прочитав у сценарії не вибірково тільки епізоди, де залучений мій персонаж, а текст усіх шести серій від початку і до кінця. Я просто не міг відірватися!

У вашого героя така мефістофельська борідка. Ви граєте негативного героя?

Нехай це залишиться інтригою. А щодо борідки — я просто не встиг поголитися перед зйомками та прийшов з щетиною. Але режисер сказав мені залишити таку зовнішність, хоча вона і не замислювалася спочатку.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: пресслужба

Скільки у вас пішло на підготовку до ролі?

Буквально пару днів. Спочатку зніматися повинен був інший актор. Але сталася заміна: мені подзвонили, коли я був у театрі і готувався до вистави. Я відразу записав самопроби, прочитав за два дні 300-сторінковий сценарій і вийшов на знімальний майданчик. Все відбувалося дуже швидко.

В ООН підрахували, що 260 тис. українців потрапило в рабство з 1991 по 2017 роки. За фактом ця статистика може бути набагато більшою, враховуючи, що в неї потрапили тільки ті люди, які самостійно зізналися про свій статус раба. Що може зробити серіал "Зломовчання", щоби ця статистика не продовжувала зростати?

Наш фільм може підняти цю проблему, щоб якомога більше людей задумалися про цей жах і перестали закривати на нього очі. Серіал закликає глядачів: "Бережіть своїх дітей" , "Контролюйте їх!" Адже найстрашніше, коли в рабство потрапляють саме діти, які ще плутаються в тому, що дійсно добре, а що небезпечно в світі. Наш серіал показує, як працює схема, яка затягує людей у рабство. Тож побачивши її в нашому серіалі, люди зможуть уникнути пастки. Попереджений — означає захищений.

Кіно може магічним чином виправляти навіть найбільш непрості проблеми. Наприклад, подивившись фільм "Кіборги", тільки в одній бригаді чотири сім'ї возз'єдналися після розлучення. Фільм допоміг членам цих сімей краще зрозуміти один одного і тепер вони продовжують жити разом. І це тільки в одній бригаді. Упевнений, є багато й інших прикладів, про які я не знаю. Сподіваюся, після прем'єри "Зломовчання" життя багатьох сімей виправиться на краще.

Як працювалося з Ксенією Мішиною?

"Зломовчання" — вже другий поспіль наш спільний проєкт. До цього ми знімалися в серіалі "Клятва лікаря". Вона чудова актриса і просто прекрасний партнер по знімальному майданчику.

Ксенія Мішина та Андрій Ісаєнко на зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: пресслужба

Ваш зріст складає 1 метр 98 сантиметрів. Як це впливає на роботу в театрі і кіно?

У театрі це безумовно "плюс", тому що зріст підсилює фактуру. А, от у кіно я через зріст досить довго пробивав собі доріжку. Проблема — в партнерах, адже велика різниця в зрості погано виглядає на екрані, та й оператору незручно знімати. На зйомках одного серіалу спеціально для головної героїні викладали з ящиків цілу доріжку, щоб вона зі мною і ще одним високим актором добре виглядала в кадрі.

Зірка оскароносного "Джокера" Хоакін Фенікс одного разу сказав, що найважче в роботі актора — це балансувати між відкритістю і закритістю. В одному випадку потрібно бути чутливим до оточуючих людей і фіксувати їх жести, поведінку, інтонацію, щоби потім використовувати це в своїх нових ролях. А в іншому — потрібно максимально закритися від усього навколишнього, щоби максимально зосередитися на вже готовому образі і не відволікатися. Між цією граничною відвертістю і граничної закритістю доводиться постійно балансувати акторові. А що найважче в акторській роботі саме для вас?

Важко контролювати все, що відбувається навколо тебе на знімальному майданчику. Наприклад, в той момент, коли ти працюєш у кадрі, то тебе може ззаду за сорочку злегка потягнути оператор, щоби ти трохи змістився. І ти в такому випадку продовжуєш зйомку, не відволікаючись від свого персонажа і при цьому паралельно продумуєш, як зробити кілька кроків у бік, щоби композиція в кадрі вийшла вдаліше.

Непросто для актора не тільки бути спостережливим і збирати корисну інформацію про жести, інтонації та інші нюанси поведінки оточуючих людей, а й у потрібний момент згадати ці спостереження, щоб використовувати їх. Буває, що ти довго ходиш і мучишся, бо не можеш знайти одну маленьку деталь поведінки персонажа. Адже саме цей нюанс робить твого героя максимально переконливим.

Яка ця особлива риса у Сергія, якого ви зіграли в "Зломовчанні"?

Це дуже неоднозначний персонаж. Знаєте, як бандити ночами вбивають і грабують людей, а вдень храми будують. Це така радикальна лукавість. Так от у мого персонажа теж якась своя лукавість.

Андрій Ісаєнко на знімальному майданчику міжнародного серіалу "Зломовчання" Фото: пресслужба

Яка атмосфера панувала на знімальному майданчику?

Хорватський режисер Далібор Матаніч завжди був на позитиві. Це дуже допомагало в роботі. Також він дуже чітко розумів, що потрібно для фільму і швидко втілював кожну корисну ідею. Крім того, він завжди був відкритий до оточуючих і всіляко заохочував пропозиції від колег.

Хто п'є більше: хорвати чи українці?

Якщо так порівнювати, то можна сказати, що ми взагалі не п'ємо. Хорвати були просто в дикому захваті від українського пива. У вільний від роботи час, звичайно.

Від цього серіалу відмовилася ціла низка українських телеканалів, тому що в ньому підіймається безліч провокаційних тем, а також показується куріння, алкоголь, кримінал і насильство. Тож українська прем'єра картини відбудеться на онлайн платформі OLL.TV. З точки зору актора ви відчули більше свободи, коли працювали над цим проєктом?

Звісно! Тут не було цензури, яка стала звичною для пересічних вітчизняних серіалів. Завдяки цьому в "Зломовчанні" з'явилося більше життя і правди.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Вам не тісно в українських серіалах, де діє довгий перелік заборон? Наприклад, заборона на куріння в кадрі, а також суворі обмеження на показ насильства і відвертих сцен. А окремі теми — взагалі табу.

Так, хочеться чогось більшого. Але мене нерідко запрошують у більш розкуті в цьому плані іноземні проєкти. Наприклад, "Зломовчання". А цієї зими компанії Amazon Prime і Gaumont Productions запросили мене на зйомки фільму "Тотем", який розповідає про протистояння радянських, американських і європейських спецслужб у роки Холодної війни. Зйомки проходили в Марокко. Але там через пандемію заборонили в'їзд громадянам багатьох країн. На жаль, до їх числа потрапила і Україна. Творці фільму намагалися перенести зйомки в Іспанію, але там теж була дуже несприятлива ситуація з карантином. Тож у підсумку я не зміг знятися в цьому проекті.

Як ви переживаєте подібні ситуації, коли обставини проти вас?

Спокійно... Завжди, незважаючи ні на що, треба продовжувати йти далі. Коли обставини проти тебе, то немає сенсу рефлексувати. Тому що рефлексія нічого не змінить.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

Раніше ми показали, як проходили зйомки серіалу "Зломовчання" на вулицях Києва.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися