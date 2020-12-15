А как же правила? Принцесса Беатрис посетила лондонский ресторан во время карантина

Внучку королевы Елизаветы II раскритиковали за нарушение карантинных ограничений

Внучку королевы Елизаветы II принцессу Беатрис раскритиковали за то, что она нарушила правила карантина. 32-летняя Беатрис была замечена накануне в одном из лондонских ресторанов. Вместе с ней был ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци, а также еще четверо неизвестных.

Во время локдауна в Великобритании разрешено собираться в ресторанах и кафе только людям, живущим вместе. Есть, однако, исключение в виде рабочих встреч.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram

Очевидцы же утверждают, что в ресторане Mayfair Isabel у Беатрис была скорее дружеская встреча, а на столе принцессы был алкоголь. Об этом пишет Daily Mail.

"Я не мог поверить своим глазам. Если королевская семья нарушает правила поведения во время коронавируса, то что они хотят от нас? Ситуация в стране очень серьезная и принцесса Беатрис должна быть наказана", – цитирует слова одного из посетителей ресторана издание.

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