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Внесенный в базу "Миротворца" 71-летний Борис Щербаков заболел COVID-19

Сегодня, 09:18

Щербаков входит в группу риска

71-летний советский и российский актер кино и театра Борис Щербаков заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что тест актер сдал совсем недавно и теперь он находится на самоизоляции.

"Актер получил положительный тест накануне 23 февраля. После этого ушел на самоизоляцию. В контактах двое: жена — актриса Татьяна Бронзова — и их сын Василий. Врачи опасаются за здоровье Бориса Васильевича. Он входит в группу риска по возрасту", – говорится в сообщении.

Борис Щербаков
Борис Щербаков
Фото: Facebook

Борис Щербаков известен зрителю по ролям во многих фильмах: "Гостья из будущего", "Третий не лишний", в сериале "Марш Турецкого" и других кинолентах.

Актер был внесен в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма для съемок в пропагандистском фильме "Крым".

Отметим, что в конце прошлого и в начале этого года от COVID-19 скончалось немало артистов и других деятелей искусства. Почти все они были в группе риска.

Ранее мы сообщали, что один из создателей "Симпсонов" умер из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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