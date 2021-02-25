Внесений до бази "Миротворця" 71-річний Борис Щербаков захворів на COVID-19

Щербаков входить до групи ризику

71-річний радянський і російський актор кіно і театру Борис Щербаков заразився коронавірусом, повідомляє Telegram-канал Mash.

Відомо, що тест актор здав зовсім недавно і тепер він перебуває на самоізоляції.

"Актор отримав позитивний тест напередодні 23 лютого. Після цього пішов на самоізоляцію. У контактах двоє: дружина – актриса Тетяна Бронзова – і їхній син Василь. Лікарі побоюються за здоров'я Бориса Васильовича. Він входить до групи ризику за віком", – йдеться в повідомленні.

Борис Щербаков Фото: Facebook

Борис Щербаков відомий глядачеві за ролями у багатьох фільмах: "Гостя з майбутнього", "Третій не зайвий", серіалі "Марш Турецького" та інших кінострічках.

Актора було внесено в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму для зйомок в пропагандистському фільмі "Крим".

Зазначимо, що в кінці минулого і на початку цього року від COVID-19 померло чимало артистів та інших діячів мистецтва. Майже всі вони були в групі ризику.

Раніше ми повідомляли, що один з творців "Сімпсонів" помер через коронавірус.

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