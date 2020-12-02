Пригодятся каждому из нас. Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году

Эксперты высоко оценили 15 приложений и игры

Apple объявила победителей конкурса App Store Best 2020. Эксперты отметила 15 приложений и игры, которые стали наиболее значимыми для пользователей и помогают им на работе и дома.

Лучшие приложения и игры в 2020 году

Программный продукт Wakeout! признан лучшим приложением года для iPhone. Он помогает пользователям выполнять простые упражнения, не выходя из дома;

признан лучшим приложением года для iPhone. Он помогает пользователям выполнять простые упражнения, не выходя из дома; На iPad в 2020 году лучшим приложением признан сервис видеоконференций Zoom ;

; Программный продукт Fantastical , объединяющий в себе календарь и менеджер задач, стал победителем в номинации "Лучшее приложение для Mac";

, объединяющий в себе календарь и менеджер задач, стал победителем в номинации "Лучшее приложение для Mac"; Для Apple TV лучшим приложением стал онлайн-кинотеатр Disney+;

Для watchOS лучшее приложение Endel , предлагающее разные звуки для отдыха, релаксации и сна;

, предлагающее разные звуки для отдыха, релаксации и сна; Лучшей игрой признана Genshin Impact , для iPad – Legends of Runeterra , для Mac – Disco Elysium , для Apple TV – Dandara Trials of Fear ;

, для iPad – , для Mac – , для Apple TV – ; В сервисе Apple Arcade лучшим игровым проектом стал Sneaky Sasquatch ;

; Трендом года признано приложение Shine, помогающее заботиться о своем ментальном и эмоциональном здоровье.

Напомним, Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов.

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