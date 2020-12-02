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Пригодятся каждому из нас. Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году

Сегодня, 15:14

Эксперты высоко оценили 15 приложений и игры

Apple объявила победителей конкурса App Store Best 2020. Эксперты отметила 15 приложений и игры, которые стали наиболее значимыми для пользователей и помогают им на работе и дома.

Лучшие приложения и игры в 2020 году

  • Программный продукт Wakeout! признан лучшим приложением года для iPhone. Он помогает пользователям выполнять простые упражнения, не выходя из дома;
  • На iPad в 2020 году лучшим приложением признан сервис видеоконференций Zoom;
  • Программный продукт Fantastical, объединяющий в себе календарь и менеджер задач, стал победителем в номинации "Лучшее приложение для Mac";
  • Для Apple TV лучшим приложением стал онлайн-кинотеатр Disney+;

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  • Для watchOS лучшее приложение Endel, предлагающее разные звуки для отдыха, релаксации и сна;
  • Лучшей игрой признана Genshin Impact, для iPad – Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, для Apple TV – Dandara Trials of Fear;
  • В сервисе Apple Arcade лучшим игровым проектом стал Sneaky Sasquatch;
  • Трендом года признано приложение Shine, помогающее заботиться о своем ментальном и эмоциональном здоровье.

Напомним, Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов.

Смотрите видео: как защититься от шантажистов, которые собирают данные с помощью приложений

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Кроме этого, мы рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений.

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Источники: techcrunch , tomsguide
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