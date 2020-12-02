Пригодятся каждому из нас. Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году
Эксперты высоко оценили 15 приложений и игры
Apple объявила победителей конкурса App Store Best 2020. Эксперты отметила 15 приложений и игры, которые стали наиболее значимыми для пользователей и помогают им на работе и дома.
- Программный продукт Wakeout! признан лучшим приложением года для iPhone. Он помогает пользователям выполнять простые упражнения, не выходя из дома;
- На iPad в 2020 году лучшим приложением признан сервис видеоконференций Zoom;
- Программный продукт Fantastical, объединяющий в себе календарь и менеджер задач, стал победителем в номинации "Лучшее приложение для Mac";
- Для Apple TV лучшим приложением стал онлайн-кинотеатр Disney+;
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- Для watchOS лучшее приложение Endel, предлагающее разные звуки для отдыха, релаксации и сна;
- Лучшей игрой признана Genshin Impact, для iPad – Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, для Apple TV – Dandara Trials of Fear;
- В сервисе Apple Arcade лучшим игровым проектом стал Sneaky Sasquatch;
- Трендом года признано приложение Shine, помогающее заботиться о своем ментальном и эмоциональном здоровье.
Напомним, Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов.
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