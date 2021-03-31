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Приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов

Сегодня, 19:15

Мужчина просто загрузил программу, которая оказалась мошеннической

Пока биткоин то и дело дорожает, мошенники пытаются всеми методами выудить эту криптовалюту у владельцев. Теперь под видом специальных приложений для проверки баланса биткоинов действуют программы, которые воруют криптовалюту. Причем владельцы биткоинов лично отдают в руки мошенников свои сбережения.

Об этом сообщает The Washington Post.

Житель США Филипп Христодулу просто хотел проверить свой биткоин-баланс, а потому решил cкачать специальную программу "Trezor" в App Store.

Приложения в смартфон
Приложения в смартфон
Фото: unsplash.com

После того, как программа была загружена, мужчина ввел свои учетные данные. Но уже через минуту все биткоины, а их было чуть больше 17, исчезли. На то время стоимость этих биткоинов составляла 600 тысяч долларов.

Оказалось, что приложение было подделкой, чтобы заставить людей думать, что это законное приложение.

Сам Филипп Христодулу говорит, что полностью доверял Apple, который продвигал App Store как безопасное и надежное место, где каждое приложение проверяется, прежде чем оно будет разрешено в магазине.

В свою очередь Apple называет свой App Store самым надежным рынком приложений в мире.

В самой компании говорят, что разработчики криминальных приложений могут нарушать правила Apple, отправляя на утверждение абсолютно безобидные приложения. Но затем эти приложения превращаются в фишинговые, которые путем обмана выманивают у пользователей информацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему, как лишить украинцев смартфона.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

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