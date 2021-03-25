Мошенники придумали новую схему: как не лишиться смартфона
Схема мошенничества связана с продажей и покупкой гаджетов
В Украине мошенники придумали новую схему. Теперь начеку нужно быть тем, кто в Интернете продает смартфон, ноутбук или какие-то другие гаджеты. Что делать, если попали на крючок аферистов – далее в материале.
На удочку к мошенникам попала Инна, которая решила продать свой смартфон на одном из сайтов. Через какое-то время девушке написала некая Анастасия. Потенциальная клиентка, как думала Инна, начала интересоваться, все ли сходится с тем, что описано на сайте об этом смартфоне. После этого Анастасия заявила, что ее все устраивает и она будет покупать этот смартфон.
Но сама же девушка заявила, что есть одно условие для того, чтобы она приобрела гаджет. Якобы ее личные данные в профиле открываются не на всех смартфонах. Речь идет об учетной записи, которую нужно вводить в смартфон.
Инну поначалу это насторожило, но все же она не могла понять, в чем может быть схема обмана? Впрочем, Инна согласилась и ввела чужие данные в свой телефон. После этого смартфон просто заблокировал тот, чьи данные были введены. А дальше Анастасия начала требовать деньги за то, что телефон будет разблокирован. За пароль, который разблокирует смартфон, запросили больше тысячи гривен.
Потому теперь самая главная цель мошенников – получить доступ к вашему смартфону, а после этого вы не сможете им пользоваться. Можно только заплатить деньги мошенникам и они разблокируют устройство.
Но все же не стоит спешить отдавать деньги мошенникам. Смартфон можно разблокировать вообще бесплатно, но для этого нужно иметь оригинальную упаковку, а также чек на покупку смартфона.
Также нужно обратиться в полицию.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.
Также мы писали о том, как не стать жертвой аферы.
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