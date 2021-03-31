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Додаток в смартфоні позбавив американця біткоінів на 600 тисяч доларів

Сьогодні, 19:15

Чоловік просто завантажив програму, яка виявилася шахрайською

Поки що біткоіни раз у раз дорожчають, шахраї намагаються усіма методами забрати цю криптовалюту у власників. Тепер під виглядом спеціальних додатків для перевірки балансу біткоінів діють програми, які крадуть криптовалюту. Причому, власники біткоінів особисто віддають до рук шахраїв свої заощадження.

Про це повідомляє " The Washington Post ".

Мешканець США Філіп Христодулу просто хотів перевірити свій біткоін-баланс, а тому вирішив cкачать спеціальну програму "Trezor" в App Store.

Додатки в смартфон
Додатки в смартфон
Фото: unsplash.com

Після того, як програма була завантажена, чоловік ввів свої облікові дані. Але за хвилину усі біткоіни, а їх було трохи більше 17, зникли. На той час вартість цих біткоінів становила 600 тисяч доларів.

Виявилося, що додаток був підробкою, щоб змусити людей думати, що це законний додаток.

Сам Філіп Христодулу каже, що повністю довіряв Apple, який просував App Store як безпечне і надійне місце, де кожен додаток перевіряється, перш ніж він буде дозволений в магазині.

У свою чергу Apple називає свій App Store самим надійним ринком додатків у світі.

У самій компанії кажуть, що розробники кримінальних додатків можуть порушувати правила Apple, відправляючи на затвердження абсолютно нешкідливі програми. Але потім ці програми перетворюються в фішингові, які шляхом обману виманюють у користувачів інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему, як позбавити українців смартфона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до ак правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

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