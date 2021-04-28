Как отключить файлы cookie, чтобы не раздражали: пошаговая инструкция

Многие пользователи Интернета уже просто не могут выносить работу файлов cookie, которые отслеживают информацию о любимом контенте человека

Файлы cookie сохраняются в автоматическом режиме, как только вы заходите на любой сайт. Эти файлы в первую очередь сохраняют информацию о том, на какие сайты заходит пользователь.

Вся эта база данных затем систематизируется, чтобы пользователь получал тот контент или рекламу, тематика которых схожа с тем, что он регулярно смотрит в Интернете.

Файлы cookie следят за контентом пользователя Фото: pixabay.com

С одной стороны, это очень полезная функция, ведь пользователю намного удобней получать именно тот контент, который он предпочитает, но некоторых наоборот раздражает, что файлы cookie, по большому счету, как бы следят за человеком и собирают о нем очень много информации посредством того, что он смотрит и на какие сайты заходит. Потому расскажем, как отключить файлы cookie.

1. Для начала заходим в меню Chrome. Речь идет о трех точках, которые размещены в верхнем правом углу экрана. Зайдя в меню, нажимайте "Настройки".

2. После этого слева на вкладке нажимайте "Конфиденциальность и безопасность". Далее жмем "Настройки сайтов".

3. Теперь во вкладке "Дополнительные разрешения" нажимаем "Файлы cookie и данные сайтов".

4. В выпавшем окне можно заблокировать все файлы cookie. Хотя сама система этого не рекомендует.

В случае блокировки сайты не смогут использовать все файлы cookie, а также не смогут отслеживать ваши действия в браузере, например, для показа персонализированной рекламы. Кроме того, многие функции на сайтах могут работать некорректно.

К примеру, может быть ситуация, что вас просто "выбросит" из личной электронной почты и вы не сможете зайти в нее. Если пользователю не понравится работать без файлов cookie, просто снимите галочку "Заблокировать все файлы cookie".

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