Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 лайфхаков, как продлить жизнь батареи в смартфоне

Сегодня, 18:23

Следуя пяти простым советам, можно значительно увеличить срок службы батареи смартфона

Каждый пользователь желает, чтобы батарея в смартфоне работала, как можно дольше и держала уровень заряда не менее одного дня. Но многие допускают ошибки, к примеру, при зарядке смартфона, что в будущем приводит к уменьшению ресурса батареи. Как сохранить долгую жизнь батареи – далее в материале.

Зарядка смартфона
Зарядка смартфона
Фото: pixabay.com

1. Отключите ненужные функции

Нужно регулярно следить за тем, чтобы в смартфоне были отключены ненужные в постоянном пользовании функции. Речь идет в первую очередь о Wi-Fi. К примеру, вы едете на работу в автомобиле или в общественном транспорте, где нет беспроводного Интернета, а Wi-Fi у вас включен. Смартфон просто впустую будет искать точку доступа к Wi-Fi, что значительно израсходует батарею.

Та же история с Bluetooth. Потому, если эти функции не используются смартфоном в определенный момент, их нужно отключить. Кроме того, отключите приложения, которыми сейчас не пользуетесь, ведь они также израсходуют заряд.

Таким образом вы сохраните заряд устройства и его не нужно будет заряжать дополнительно, а это увеличит количество зарядов, которые не влияют на срок службы батареи.

2. Держите уровень заряда на 50-80%

Каждый современный смартфон рассчитан на определенное количество циклов перезарядок. Один цикл – это заряд аккумулятора до 100% или же его полная разрядка до 0%. Если учитывать, что смартфон в среднем рассчитан на 500 циклов перезарядки, то если их делать каждый день, батарея прослужит не более полутора лет, а затем заряд аккумулятора будет очень сильно падать и его может не хватать даже на день.

Чтобы увеличить жизнь батареи в вашем смартфоне, старайтесь не разряжать ее полностью. Многие считают, что заряд батареи до 100% – это полезно для смартфона. Но таким образом ресурс также уменьшается. Потому лучше всего поддерживать постоянный уровень заряда смартфона около 50-80%. Так батарея будет служить долго.

3. Берегите смартфон от перепада температур

Не допускайте большого перепада температур для своего смартфона, ведь это также пагубно влияет на аккумулятор. Кроме того, батареи очень чувствительны к сильному холоду или же к чрезмерной жаре.

Потому ни в коем случае летом не кладите смартфон на солнце, поскольку это может угробить батарею намного быстрее, чем рассчитан ее ресурс.

4. Забудьте о зарядке смартфона ночью

Не оставляйте смартфон на зарядку на ночь. Дело в том, что все смартфоны способны зарядиться даже до 100% всего за полтора-два часа, а бывает и быстрее. Потому в зарядке всю ночь нет никакого смысла.

Кроме того, как только смартфон теряет хоть процент заряда, а это может произойти даже при включенном зарядном устройстве, он попытается снова восполнить потерю заряда. Таким образом аккумулятор будет всю ночь находиться в активном состоянии, что очень плохо для его ресурса.

5. Только оригинальное зарядное устройство

Нужно использовать только оригинальное зарядное устройство. В идеале нужно заряжать свой смартфон именно той зарядкой, которая шла в комплекте. Но если она по каким-то причинам вышла из строя, купите такое же оригинальное зарядное устройство.

Ни в коем случае не используйте дешевые китайские адаптеры для заряда вашего смартфона. Причем, этого не стоит делать даже если он идеально подходит к вашему телефону. Дело в том, что в дешевых зарядках используются соответственно и дешевые материалы, а они могут просто не дать необходимой силы тока или же не уберегут ваш смартфон от перепадов напряжения.

Напомним, ранее мы писали о 5 лайфхаках, которые спасут ноутбук от перегрева.

Также мы сообщали о том, что новый смартфон от Samsung за небольшие деньги порадует мощными камерой и процессором.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi тестирует смартфон с революционной камерой на 200 Мп 5 самых дорогих смартфонов, которые можно купить в Украине Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп
смартфоны
Реклама

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Сегодня, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

Вчера, 18:04Фаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

Вчера, 16:02Звездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Вчера, 15:50Звездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

Вчера, 15:22Вкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

Вчера, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Вчера, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Вчера, 08:38Звездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

Вчера, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреляФаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

25 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Новости партнеров

Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять