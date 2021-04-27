ТОП-5 лайфхаков, как продлить жизнь батареи в смартфоне

Следуя пяти простым советам, можно значительно увеличить срок службы батареи смартфона

Каждый пользователь желает, чтобы батарея в смартфоне работала, как можно дольше и держала уровень заряда не менее одного дня. Но многие допускают ошибки, к примеру, при зарядке смартфона, что в будущем приводит к уменьшению ресурса батареи. Как сохранить долгую жизнь батареи – далее в материале.

Зарядка смартфона Фото: pixabay.com

1. Отключите ненужные функции

Нужно регулярно следить за тем, чтобы в смартфоне были отключены ненужные в постоянном пользовании функции. Речь идет в первую очередь о Wi-Fi. К примеру, вы едете на работу в автомобиле или в общественном транспорте, где нет беспроводного Интернета, а Wi-Fi у вас включен. Смартфон просто впустую будет искать точку доступа к Wi-Fi, что значительно израсходует батарею.

Та же история с Bluetooth. Потому, если эти функции не используются смартфоном в определенный момент, их нужно отключить. Кроме того, отключите приложения, которыми сейчас не пользуетесь, ведь они также израсходуют заряд.

Таким образом вы сохраните заряд устройства и его не нужно будет заряжать дополнительно, а это увеличит количество зарядов, которые не влияют на срок службы батареи.

2. Держите уровень заряда на 50-80%

Каждый современный смартфон рассчитан на определенное количество циклов перезарядок. Один цикл – это заряд аккумулятора до 100% или же его полная разрядка до 0%. Если учитывать, что смартфон в среднем рассчитан на 500 циклов перезарядки, то если их делать каждый день, батарея прослужит не более полутора лет, а затем заряд аккумулятора будет очень сильно падать и его может не хватать даже на день.

Чтобы увеличить жизнь батареи в вашем смартфоне, старайтесь не разряжать ее полностью. Многие считают, что заряд батареи до 100% – это полезно для смартфона. Но таким образом ресурс также уменьшается. Потому лучше всего поддерживать постоянный уровень заряда смартфона около 50-80%. Так батарея будет служить долго.

3. Берегите смартфон от перепада температур

Не допускайте большого перепада температур для своего смартфона, ведь это также пагубно влияет на аккумулятор. Кроме того, батареи очень чувствительны к сильному холоду или же к чрезмерной жаре.

Потому ни в коем случае летом не кладите смартфон на солнце, поскольку это может угробить батарею намного быстрее, чем рассчитан ее ресурс.

4. Забудьте о зарядке смартфона ночью

Не оставляйте смартфон на зарядку на ночь. Дело в том, что все смартфоны способны зарядиться даже до 100% всего за полтора-два часа, а бывает и быстрее. Потому в зарядке всю ночь нет никакого смысла.

Кроме того, как только смартфон теряет хоть процент заряда, а это может произойти даже при включенном зарядном устройстве, он попытается снова восполнить потерю заряда. Таким образом аккумулятор будет всю ночь находиться в активном состоянии, что очень плохо для его ресурса.

5. Только оригинальное зарядное устройство

Нужно использовать только оригинальное зарядное устройство. В идеале нужно заряжать свой смартфон именно той зарядкой, которая шла в комплекте. Но если она по каким-то причинам вышла из строя, купите такое же оригинальное зарядное устройство.

Ни в коем случае не используйте дешевые китайские адаптеры для заряда вашего смартфона. Причем, этого не стоит делать даже если он идеально подходит к вашему телефону. Дело в том, что в дешевых зарядках используются соответственно и дешевые материалы, а они могут просто не дать необходимой силы тока или же не уберегут ваш смартфон от перепадов напряжения.

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