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Як відключити файли cookie, щоб не дратували: покрокова інструкція

Сьогодні, 19:42

Багато користувачів Інтернету вже просто не можуть виносити роботу файлів cookie, які відстежують всю інформацію про улюблений контент людини

Файли cookie зберігаються в автоматичному режимі, як тільки ви заходите на будь-який сайт. Ці файли насамперед зберігають інформацію про те, на які сайти заходить користувач.

Вся ця база даних потім систематизується, щоб користувач отримував той контент або рекламу, тематика яких схожа з тим, що він регулярно дивиться в Інтернеті.

Файли cookie слідкують за вашим контентом
Файли cookie слідкують за вашим контентом
Фото: pixabay.com

З одного боку, це дуже корисна функція, адже користувачеві набагато зручніше отримувати саме той контент, який він вважає за краще, але деяких навпаки дратує, що файли cookie, за великим рахунком, як би стежать за людиною і збирають про неї дуже багато інформації за допомогою того, що він дивиться і на які сайти заходить. Тому розповімо, як відключити файли cookie.

1. Для початку заходимо в меню Chrome. Йдеться про три точки, які розміщені в верхньому правому куті екрану. Зайшовши в меню, натискайте "Налаштування".

2. Після цього зліва на вкладці натискайте "Політика конфіденційності". Далі тиснемо "Налаштування сайтів".

3. Тепер у вкладці "Додаткові дозволи" натискаємо "Файли cookie та дані із сайтів".

4. У випадаючому вікні можна заблокувати всі файли cookie. Хоча сама система цього не рекомендує.

У разі блокування сайти не зможуть використовувати всі файли cookie, а також не зможуть відстежувати ваші дії в браузері, наприклад, для показу персоналізованої реклами. Крім того, багато функцій на сайтах можуть працювати некоректно. Наприклад, може бути ситуація, що вас просто "викине" з особистої електронної пошти і ви не зможете зайти в неї. Якщо користувачеві не сподобається працювати без файлів cookie, просто зніміть галочку "Заблокувати всі файли cookie".

Раніше ми повідомляли про ТОП-10 гарячих клавіш на ноутбуці, які спростять роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять Лайфхак, як продовжити життя батареї в смартфоні.

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