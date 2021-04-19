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Инсайдеры раскрыли детали презентации Apple: вероятно, мы увидим новые iMac в пяти цветах

Сегодня, 14:08

По данным инсайдеров, 20 апреля Apple презентует свои новые iMac

Весь мир в ожидании презентации Apple, где должны представить новые продукты компании. Согласно инсайдерской информации, 20 апреля будут презентованы новые модели iMac.

iMac
iMac
Фото: Скриншот из YouTube

К примеру, на своей странице в Twitter инсайдерский источник L0vetodream показал изображение iMac G3, которые выпускались с 1998 года, а также имели на выбор пять цветов корпуса.

Таким образом эксперты полагают, что 20 апреля будут презентованы новые устройства iMac от Apple.

По данным "9to5mac", сейчас Apple пребывает в процессе перехода всей линейки iMac на Apple Silicon. Кроме того, сообщается, что помимо Apple Silicon и новых цветов iMac получит полный редизайн.

Есть предположения, что новая линейка iMac выйдет с дизайном, который вдохновлен Pro Display XDR. По предварительным данным, редизайн затронет такую составляющую, как размер дисплея iMac. Дисплей на 21,5 дюйма может стать на 24 дюйма, а также могут появиться дисплеи на 30-32 дюйма.

Кроме того, новый iMac будет выполнен с плоскими гранями, как в iPad и iPhone. Но сам моноблок, как и прежде будет с металлической ножкой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на рынок выпустили новую клавиатуру, которая позволяет в шесть раз быстрее набирать текст.

Также мы писали о том, что Google показал ролик, как за 37 лет изменилась планета.

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