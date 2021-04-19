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Інсайдери розкрили деталі презентації Apple: ймовірно, ми побачимо нові iMac в п'яти кольорах

Сьогодні, 14:08

За даними інсайдерів, 20 квітня Apple презентує свої нові iMac

Весь світ в очікуванні презентації Apple, де повинні представити нові продукти компанії. Згідно інсайдерської інформації, 20 квітня будуть презентовані нові моделі iMac.

iMac
iMac
Фото: Скріншот з YouTube

Наприклад, на своїй сторінці в Twitter інсайдерське джерело L0vetodream показало зображення iMac G3, які випускалися з 1998 року, а також мали на вибір п'ять кольорів корпусу.

Таким чином експерти вважають, що 20 квітня будуть презентовані нові пристрої iMac від Apple.

За даними " 9to5mac ", зараз Apple перебуває в процесі переходу всієї лінійки iMac на Apple Silicon. Крім того, повідомляється, що крім Apple Silicon і нових кольорів iMac отримає повний редизайн.

Є припущення, що нова лінійка iMac вийде з дизайном, який був натхненний Pro Display XDR. За попередніми даними, редизайн торкнеться такої складової, як розмір дисплея iMac. Дисплей на 21,5 дюйма може стати на 24 дюйми, а також можуть з'явитися дисплеї на 30-32 дюйми.

Крім того, новий iMac буде виконаний з плоскими гранями, як у iPad і iPhone. Але сам моноблок, як і раніше буде з металевою ніжкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на ринок випустили нову клавіатуру, яка дозволяє в шість разів швидше набирати текст.

Також ми писали про те, що Google показав ролик, як за 37 років змінилася планета.

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