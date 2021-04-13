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Siri слила в Сеть день новой презентации продукции Apple

Сегодня, 16:54

Компания может представить новые модели планшетов iPad Pro и умную метку AirTags

Голосовой помощник Siri заявила, что следующая презентация по запуску новой линейки продукции Apple состоится уже через неделю.

Об этом сообщает издание The Verge.

При обращении к голосовому помощнику "Когда будет следующее мероприятие Apple", она ответила: "20 апреля". При этом журналистам удалось получить такой же ответ на устройстве, связанном с идентификатором Apple ID в США.

Как пишет издание, компания Apple обычно объявляет о своих мероприятиях с приглашениями, рассылаемыми за неделю, то есть новости должны стать официальными позже сегодня.

"Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино (Калифорния). Вы можете получить все подробности на Apple.com", – говорит Siri.

Однако нажав на ссылку, пользователь попадет на стандартную целевую страницу Apple Event, где мероприятия нет в списке.

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Недавние слухи указывают, что в апреле состоится дебют новых моделей планшетов iPad Pro. Например, Bloomberg сообщал, что 12,9-дюймовый iPad Pro станет первым устройством Apple с мини-светодиодным экраном, что позволит ему обеспечивать высокую контрастность без риска выгорания, связанного с OLED-дисплеями.

Также ходят слухи, что Apple близка к запуску давно обещанного AirTags – устройств отслеживания местоположения, которые позволят пользователям отслеживать объекты с помощью программного обеспечения Apple Find My. Они должны были появиться в 2020 году, но так и не вышли на рынок.

Напомним, Apple начала тестировать новую возможность голосового помощника адаптировать речь под окружающую обстановку – Siri сможет шептать и кричать.

Тем временем в Сеть слили изображения новогоiPhone 13 Pro. Он выполнен в черном цвете, а экран получит ранее невиданную частоту обновления изображений. Кроме этого, внутри будет огромный объем флеш-памяти.

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iPad Apple презентация планшет siri AirTags
Источник: Сегодня
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