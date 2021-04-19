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Революция в мире клавиатур: новое устройство в 6 раз ускоряет набор текста

Сегодня, 13:23

Для набора текста достаточно написать несколько букв из нужно слова

Человек мыслит намного быстрее, чем его пальцы могут набирать определенные слова или предложения на клавиатуре.

Именно потому специалисты изобрели клавиатуру CharaChorder Lite, которая помогает набирать текст в виде аккордов. К тому же это новейшее устройство позволяет набирать за минуту не 40 слов, как обычно, а целых 250.

Умная клавиатура
Умная клавиатура
Фото: Скриншот из YouTube

Программа набора действует так, что человеку абсолютно необязательно набирать весь текст. Пользователь набирает лишь несколько символов, а после этого устройство предлагает самые подходящие слова или же предложения. Кроме этого, слова в предложении не нужно набирать в правильном порядке, ведь технология заключается в том, что слова самостоятельно выстраиваются в нужное предложение.

Для примера, чтобы написать слово "Привет", достаточно лишь набрать на клавиатуре несколько букв – "прв". Клавиатура сама напишет нужное слово. Таким образом скорость печатания значительно увеличивается.

Клавиатура может работать почти со всеми операционными системами –Windows, iOS, Android і Linux. Единственным препятствием для потенциальных покупателей может быть стоимость – 149 долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

Также мы сообщали, как сделать скан документа на смартфоне с пошаговой инструкцией.

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