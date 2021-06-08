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Всплеск эмоций и конфликтов: какое влияние на людей окажет новолуние 10 июня

Сегодня, 13:20

В этот раз Солнце и Луна соединяются в одном знаке и удваивают его энергию, запуская новые процессы в жизни

Как новолуние 10 июня повлияет на людей
Как новолуние 10 июня повлияет на людей
Фото: Pexels

Через 2 дня коридор затмений закроется солнечным затмением и новолунием. Все это произойдет 10 июня в 13:53 по Киеву и на этот раз в знаке Близнецы. Чего от него ждать и какое влияние оно окажет на людей – далее в материале.

Новолуние 10 июня: чем оно особенно

Каждое новолуние оказывает особенное влияние на людей. В этот раз Солнце и Луна соединяются в одном знаке и удваивают его энергию. В это период запускаются новые процессы в жизни и обновляются старые.

Близнецы отвечают за коммуникацию, учебу, недалекие путешествия и различного рода контакты. Но все осуществлять необходимо плавно, не делая никаких резких движений и не принимая никаких незапланированных решений.

10 июня пройдет новолуние
10 июня пройдет новолуние
Фото: Unsplash

Как новолуние 10 июня повлияет на людей

Астрологи говорят, что влияние новолуния люди начинают ощущать за три дня до этого дня и три дня после. В это время идет закладка новой программы.

Люди будут более эмоциональны, поэтому нельзя конфликтовать и поддаваться эмоциям. Лучше проведите это время в спокойной обстановке, займитесь энергетическими и дыхательными практиками.

При этом основной задачей в день новолуния будет не терять самообладание и выдержку. Лучше все свои силы направить на формирование планов и желаний, которые вы хотите осуществить как можно скорее.

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Что важно сделать в период новолуния

С 11 по 14 июня хорошо будет делать карту желаний или прописать в блокноте все свои цели и планы.

Также важно отдать долги, очистить дом, избавиться от вредных привычек. Новолуние – хорошее время для примирений. В этим дни повышается проницательность и становится яснее видна суть людей и их слов.

Важно быть максимально позитивными и легкими в период новолуния и тогда все будет хорошо.

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Источник: Сегодня
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