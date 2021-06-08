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Сплеск емоцій і конфліктів: який вплив на людей матиме молодик 10 червня

Сьогодні, 13:20

Цього разу Сонце і Місяць з'єднуються в одному знакові і подвоють його енергію, запускаючи нові процеси в житті

Як молодик 10 червня вплине на людей
Як молодик 10 червня вплине на людей
Фото: Pexels

Через 2 дні коридор затемнень закриється сонячним затемненням і молодиком. Все це відбудеться 10 червня о 13:53 за Києвом і на цей раз в знаку Близнюки. Чого від нього чекати і який вплив він матиме на людей – далі в матеріалі.

Молодик 10 червня: чим він особливий

Кожен молодик має особливий вплив на людей. Цього разу Сонце і Місяць з'єднуються в одному знакові і подвоюють його енергію. У цей період запускаються нові процеси в житті і оновлюються старі.

Близнюки відповідають за комунікацію, навчання, недалекі подорожі і різного роду контакти. Але все здійснювати необхідно плавно, не роблячи ніяких різких рухів і не приймаючи ніяких незапланованих рішень.

10 червня пройде молодик
10 червня пройде молодик
Фото: Unsplash

Як молодик 10 червня вплине на людей

Астрологи кажуть, що вплив молодика люди починають відчувати за три дні до цього дня і три дні після. В цей час йде закладка нової програми.

Люди будуть більш емоційні, тому не можна конфліктувати і піддаватися емоціям. Краще проведіть цей час в спокійній обстановці, займіться енергетичними і дихальними практиками.

При цьому основним завданням в день молодика буде не втрачати самовладання і витримку. Краще всі свої сили направити на формування планів і бажань, які ви хочете здійснити якомога швидше.

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Що важливо зробити в період молодика

З 11 по 14 червня добре буде робити карту бажань або прописати в блокноті всі свої цілі і плани.

Також важливо віддати борги, очистити будинок, позбутися шкідливих звичок. Молодик – хороший час для примирень. У ці дні підвищується проникливість і стає ясніше видно суть людей і їх слів.

Важливо бути максимально позитивними і легкими в період молодика і тоді все буде добре.

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Джерело: Сьогодні
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