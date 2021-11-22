Как правильно сделать карту желаний на Новый год-2022

В канун Нового года люди во всем мире готовят карты желаний , чтобы помочь своим стремлениям и нереализованным мечтам наконец-то сбыться и чтобы в жизнь вошли приятные перемены. Как работает эта техника и как правильно сделать собственную карту желаний, узнайте в наших лайфхаках.
Кстати, вы можете позаботиться не только о себе, но и о близком человеке, особенно, если хорошо его изучили и знаете о его самых больших желаниях. Сделайте собственноручно такую карту для него и подарите на Новый год – это будет приятный презент.
Как правильно составить карту желаний: лайфхаки
- Лайфхак 1. Запаситесь исходными материалами
Далее по теме
Для изготовления карты желаний вам понадобится:
- большой лист бумаги или лучше ватмана;
- маркеры, яркие ручки, краски, карандаши, фломастеры – чем вы больше любите рисовать;
- клей, скотч, ножницы;
- тематические картинки, иллюстрации, фотографии;
- ваша собственная фотография, где вы себе нравитесь.
- Лайфхак 2. Настройтесь
Перед тем, как вы приступите непосредственно к созданию карты, постарайтесь настроиться. У кого-то это может произойти спонтанно, а кто-то будет готовиться и планировать несколько дней. Подгадайте, чтобы вам никто не мешал, и ничто не отвлекало от процесса. Включите любимую музыку, пофантазируйте, помечтайте и начинайте творить . Обязательно вложите максимум добрых чувств и своей веры в чудеса.
- Лайфхак 3. Как оформлять карту желаний
Поделите лист на девять условных секторов – каждый из них будет отвечать за определенную сферу жизни. Раскрасьте их в разные цвета. Сверху напишите год – 2022.
В центре вклейте свою фотографию и сделайте какую-то мотивирующую или жизнеутверждающую подпись: "я успешен", "я сильный", "я всего добьюсь", "я счастлива" и т.д. А по сторонам расположите остальные секторы:
- Богатство (фиолетовый, лиловый цвета)
- Семья (зеленый, синий)
- Знания (коричневый, желтый)
- Самореализация, слава (красный цвет)
- Карьера (синий, голубой)
- Любовь, брак (розовый, красный)
- Дети, творчество (белый, серый)
- Путешествия (золотой, серебряный)
Заполнять карту желаний нужно слева направо , начиная с сектора богатства. В каждую клеточку вклеивайте или рисуйте соответствующие изображения, что вы хотите достичь и получить. К примеру, деньги, автомобили, дом, предметы роскоши, изображения счастливой пары, детей, фотографии тех мест, куда хотите поехать, и т.д. Также добавляйте короткие фразы, при этом важно избегать формулировок с частицей "не".
- Лайфхак 4. Что делать с картой желаний
Определитесь для себя, как вам лучше: повесить карту на видное место , чтобы каждый день перед глазами были ваши желания. Или же спрятать подальше от глаз , чтобы ваши мечты не замыливались и не терли свою ценность, а всегда оставались свежими. Ведь мечты – это нечто сокровенное. Как только желание исполнится, отметьте это на своей карте.
Как сделать карту желаний – смотрите видео: