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Може це карма? 3 міфи, які заважають самотнім дівчатам побудувати стосунки

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
27 листопада, 12:48
В закладинки
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Ведучий шоу "Я везу тобі красу" порадив позбавитися цих переконань
Помилки, які заважають будувати стосунки
Помилки, які заважають будувати стосунки / Фото: unsplash.com

Ви помічали, що є дівчата, які, мов магніт, притягують чоловіків до себе, а є ті, у яких ніяк не складаються стосунки. Не зізнаваючись подружкам і навіть собі самим, вони реєструються на всіх сайтах знайомств, намагаються бути в центрі уваги, але все одно проводять вечори в "сильній і незалежній" самоті. Чому? Час робити карту бажань і починати вірити у себе.

Ведучий програми "Я везу тобі красу" Юрій Царьов на каналі "Україна" пояснив три найпоширеніші помилки у поведінці дівчат, розібравши приклади героїнь проекту, які зустрілися з арт-коучем Юрієм Царьовим.

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Ведучий "Я везу тобі красу" порадив самотнім дівчатам повірити у себе
Ведучий "Я везу тобі красу" порадив самотнім дівчатам повірити у себе / Фото: пресслужба

Міфи, які заважали їм коштувати стосунки:

Міф №1

Мама з татом не любили один одного, були нещасливі – отже, і свою сім'ю мені не збудувати.

Образа – це дитяча реакція людини на дії інших людей. Легко звинувачувати у своїх негараздах інших, у тому числі й батьків. Але заради власного щастя потрібно зрозуміти і прийняти: "Батьки були молоді, це їхні помилки. А я беру відповідальність за своє життя і починаю створити свої правила щасливих стосунків".

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Зйомки популярного шоу "Я везу тобі красу"
Зйомки популярного шоу "Я везу тобі красу" / Фото: пресслужба

Міф №2

Якщо мене кинули один раз, значить, я недостойна, щоб мене полюбили.

Ні, не так! Коли батько йде з сім'ї, а потім ще й мама будує своє життя, не звертаючи уваги на дитину, то в дорослому житті у дівчини з'являється переконання: "Я нікому не потрібна, мене нема за що любити, я сіра і нецікава". Думаючи так, вона у майбутньому приваблює саме тих чоловіків, які її знецінюють.

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Легше назвати себе непривабливою, ніж полюбити себе. Якщо ви реально так думаєте, то спробуйте спочатку для себе стати цікавою та крутою. Тоді поруч з'явиться чоловік, якому захочеться бути з вами.

Міф №3

Це моя карма. Я не вмію будувати стосунки, тому завжди буду одна.

Ніколи не кажіть собі "я не зможу". Зможете, якщо захочете. Але одними словами справі не допоможеш, потрібні дії. І вони не завжди комфортні, і багато змін проходять через біль. Але при цьому важливо знати, що ви не тільки зможете, але й гідні кращого.

– порадив ведущий каналу "Україна" Юрій Царьов.

Дивіться мейковер-шоу "Я везу тобі красу" з понеділка по четвер о 10:00 на каналі "Україна".

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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