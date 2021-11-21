Как построить крепкие отношения в паре – рассказывает психолог

Строить новые отношения – всегда не легкая задача. Разбираемся, какие ошибки мы чаще всего допускаем на пути к настоящей любви

Как построить крепкие отношения в паре / Фото: unsplash.com

Ранее мы рассказывали, какие вещи могут убить любовь в отношениях. Сейчас же хотим разобраться в том, как построить настоящие, крепкие, доверительные отношения в паре. В вопросе помогла разобраться практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологииТамара Добудогло.

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло / Фото: Сегодня

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Все в жизни начинается с человеческих взаимоотношений. Более или менее близких. Работа, дружба, любовь, приятельство. Мое глубокое профессиональное убеждение – невозможно создать что-то между людьми без отношений. А способность построить качественные, глубокие, доверительные взаимоотношения – признак психической зрелости, устойчивости и здоровья.

Но бывает, что отношения не складываются. И если это регулярная история – есть трудность, блок или внутренняя проблема, которая мешает.

Почему так происходит?

Сильный травматический опыт, который "оберегает".

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Часто это насилие любой формы. Опыт насилия мешает доверять и открываться новому партнёру. Если он не проработан в терапии, вероятнее всего, все новые отношения будут обречены. Или их не будет вообще, как вероятность максимальной "безопасности".

Отсутствие опыта отношений. Здесь все страхи: "не знаю как", "не получится".

Этот страх может усиливать давление общества: "пора бы уже и отношения завести", "сколько можно ходить одной", "возраст уже поджимает" и пр. К сожалению, такое давление, по статистике, чаще оказывается на женщин. Хотя и мужчины сталкиваются с подобными претензиями.

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В итоге, если у парня или девушки опыт отношений небольшой или его нет вообще, есть страх, что партнёр воспримет тебя как "неправильного". Появляются завышенные, иллюзорные требования и ожидания от себя. Растёт напряжение и тревога, которые не дают расслабиться в партнёрстве.

Созависимые отношения с родителями, из-за которых невозможно построить отношения с новым объектом.

Задача родителей и воспитания – помочь создать такую самооценку, самоценность и внутренние опоры, ребёнку, чтобы в итоге, он захотел или смог уйти, и начал строить свою частную жизнь.

Любые формы созависимости с родителями (чувство вины, страха, неуверенность, материальная зависимость и др) не способствуют отделению от первичной семейной системы.

Неготовность либо нежелание осваивать новые роли. Потому что любые отношения с новым объектом – это расширение ролевых моделей. Для обоих партнёров.

Любые взаимоотношения в паре – это ответственность друг за друга и пространство между вами. Здесь и морально-этическая, и материальная составляющая. Умение распределить это между двумя, в том числе один из признаков зрелости.

А современная тенденция "быстрого отказа" от любых трудностей или "принцип tinder" – быстрой смены партнера, если что-то пошло не так, затрудняет или делает невозможным создание близости в отношениях.

Любая близость требует времени, терпения и стараний обоих партнёров: знакомство, узнавание друг друга, раскрытие своих сторон, поиск общего, научение справляться с отличиями. Все это процесс, в котором развиваются отношения и появляется близость – фундамент доверия, принятия и ценности друг друга.

Радостная новость в том, что, если вам хватит терпения и устойчивости остаться в паре в разные периоды – вознаграждением станут те отношения, которые будут вдохновлять и заряжать обоих партнёров.

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