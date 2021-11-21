Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами

Black Friday 2021

Стиль Кэрри

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как построить крепкие отношения в паре – рассказывает психолог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
21 ноября, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Строить новые отношения – всегда не легкая задача. Разбираемся, какие ошибки мы чаще всего допускаем на пути к настоящей любви
Как построить крепкие отношения в паре
Как построить крепкие отношения в паре / Фото: unsplash.com

Ранее мы рассказывали, какие вещи могут убить любовь в отношениях. Сейчас же хотим разобраться в том, как построить настоящие, крепкие, доверительные отношения в паре. В вопросе помогла разобраться практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологииТамара Добудогло.

Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло
Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло / Фото: Сегодня

Реклама

Все в жизни начинается с человеческих взаимоотношений. Более или менее близких. Работа, дружба, любовь, приятельство. Мое глубокое профессиональное убеждение – невозможно создать что-то между людьми без отношений. А способность построить качественные, глубокие, доверительные взаимоотношения – признак психической зрелости, устойчивости и здоровья.

Но бывает, что отношения не складываются. И если это регулярная история – есть трудность, блок или внутренняя проблема, которая мешает.

Почему так происходит?

Сильный травматический опыт, который "оберегает".

Реклама

Часто это насилие любой формы. Опыт насилия мешает доверять и открываться новому партнёру. Если он не проработан в терапии, вероятнее всего, все новые отношения будут обречены. Или их не будет вообще, как вероятность максимальной "безопасности".

Отсутствие опыта отношений. Здесь все страхи: "не знаю как", "не получится".

Этот страх может усиливать давление общества: "пора бы уже и отношения завести", "сколько можно ходить одной", "возраст уже поджимает" и пр. К сожалению, такое давление, по статистике, чаще оказывается на женщин. Хотя и мужчины сталкиваются с подобными претензиями.

Реклама

В итоге, если у парня или девушки опыт отношений небольшой или его нет вообще, есть страх, что партнёр воспримет тебя как "неправильного". Появляются завышенные, иллюзорные требования и ожидания от себя. Растёт напряжение и тревога, которые не дают расслабиться в партнёрстве.

Созависимые отношения с родителями, из-за которых невозможно построить отношения с новым объектом.

Задача родителей и воспитания – помочь создать такую самооценку, самоценность и внутренние опоры, ребёнку, чтобы в итоге, он захотел или смог уйти, и начал строить свою частную жизнь.

Любые формы созависимости с родителями (чувство вины, страха, неуверенность, материальная зависимость и др) не способствуют отделению от первичной семейной системы.

Неготовность либо нежелание осваивать новые роли. Потому что любые отношения с новым объектом – это расширение ролевых моделей. Для обоих партнёров.

Любые взаимоотношения в паре – это ответственность друг за друга и пространство между вами. Здесь и морально-этическая, и материальная составляющая. Умение распределить это между двумя, в том числе один из признаков зрелости.

А современная тенденция "быстрого отказа" от любых трудностей или "принцип tinder" – быстрой смены партнера, если что-то пошло не так, затрудняет или делает невозможным создание близости в отношениях.

Любая близость требует времени, терпения и стараний обоих партнёров: знакомство, узнавание друг друга, раскрытие своих сторон, поиск общего, научение справляться с отличиями. Все это процесс, в котором развиваются отношения и появляется близость – фундамент доверия, принятия и ценности друг друга.

Радостная новость в том, что, если вам хватит терпения и устойчивости остаться в паре в разные периоды – вознаграждением станут те отношения, которые будут вдохновлять и заряжать обоих партнёров.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять