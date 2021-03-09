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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 марта

Сегодня, 07:20

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 марта.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – бирюзовый и зеленый
  • Число удачи – 8

В основе дня – определение своего пути и внимание к словам. В главных плюсах дня – сила мысли, уверенность. При этом минусы дня несут конфликты, столкновения и напряжение.

Воздержитесь от заключения сделок, контрактов и торговых операций.

Красота и здоровье: снизьте нагрузки на тело. Полезен массаж и уход за руками. Будьте аккуратней с травмоопасными видами спорта.

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Источник: Сегодня
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