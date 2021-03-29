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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 марта

Сегодня, 07:27

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 марта.

  • Цифра дня – 19.
  • Цвет дня – алый, малиновый и красный.
  • Число удачи – 1.

В основе дня – уравновешенность и спокойствие. В главных плюсах дня – целеустремленность и внимание к деталям. Минусы дня несут категоричные решения и упрямство.

Красота и здоровье: хороши бани, спа-процедуры и ванны. Уязвимы почки и щитовидная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отметим: удачными будут небольшие покупки для дома.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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