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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 березня

Сьогодні, 07:27

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 березня.

  • Цифра дня – 19.
  • Колір дня – червоний, малиновий і багряний.
  • Число удачі – 1.

В основі дня – врівноваженість і спокій. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і увага до дрібниць. Мінуси дня несуть категоричні рішення і впертість.

Краса і здоров'я: корисні лазня, спа-процедури і ванни. Уразливі нирки і щитоподібна залоза.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, зазначимо: вдалими будуть невеликі покупки для оселі.

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Джерело: Сьогодні
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