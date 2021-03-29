Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 березня.

Цифра дня – 19.

– 19. Колір дня – червоний, малиновий і багряний.

– червоний, малиновий і багряний. Число удачі – 1.

В основі дня – врівноваженість і спокій. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і увага до дрібниць. Мінуси дня несуть категоричні рішення і впертість.

Краса і здоров'я : корисні лазня, спа-процедури і ванни. Уразливі нирки і щитоподібна залоза.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, зазначимо: вдалими будуть невеликі покупки для оселі.

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