Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 березня.
- Цифра дня – 19.
- Колір дня – червоний, малиновий і багряний.
- Число удачі – 1.
В основі дня – врівноваженість і спокій. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і увага до дрібниць. Мінуси дня несуть категоричні рішення і впертість.
Краса і здоров'я: корисні лазня, спа-процедури і ванни. Уразливі нирки і щитоподібна залоза.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, зазначимо: вдалими будуть невеликі покупки для оселі.
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