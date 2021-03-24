Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой и дымчатый
- Число удачи – 5
В основе дня – творческая энергия и креатив. В главных плюсах дня – мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут пустые иллюзии, клевету и фальшь.
Красота и здоровье: полезными будут пешие прогулки и йога. Приветствуются стрижки и окрашивание. Но уязвимы бронхи и сердце.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи и общение особо успешны будут в первой половине дня.
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