Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой и дымчатый

– голубой и дымчатый Число удачи – 5

В основе дня – творческая энергия и креатив. В главных плюсах дня – мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут пустые иллюзии, клевету и фальшь.

Красота и здоровье: полезными будут пешие прогулки и йога. Приветствуются стрижки и окрашивание. Но уязвимы бронхи и сердце.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи и общение особо успешны будут в первой половине дня.

Читайте также:

Март богат праздниками – нужно ломать голову, что подарить. Чтобы вам не переживать по этому поводу, рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, где вы легко выберете что-то полезное, интересное и нужное.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться