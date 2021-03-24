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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта

Сегодня, 07:22

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой и дымчатый
  • Число удачи – 5

В основе дня – творческая энергия и креатив. В главных плюсах дня – мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут пустые иллюзии, клевету и фальшь.

Красота и здоровье: полезными будут пешие прогулки и йога. Приветствуются стрижки и окрашивание. Но уязвимы бронхи и сердце.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи и общение особо успешны будут в первой половине дня.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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