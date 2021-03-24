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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 березня

Сьогодні, 07:22

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 24 березня.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний і димчастий
  • Число удачі – 5

В основі дня – творча енергія і креатив. У головних плюсах дня – мудрість і милосердя. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії, наклеп і фальш.

Краса і здоров'я: корисними будуть піші прогулянки і йога. Вітаються стрижки та фарбування. Але уразливі бронхи і серце.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, зустрічі та спілкування особливо успішні будуть в першій половині дня.

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Джерело: Сьогодні
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