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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 декабря

Сегодня, 07:56

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 декабря.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный
  • Число удачи – 3

В основе сегодняшнего дня – сплоченность, укрепление родовых связей. В главных плюсах дня – интуиция, чуткость и милосердие. При этом минусы дня несут клевету, пустые беседы, полигамность и нарушенные обещания.

Это хороший день для строительных работ, ремонта и закладки фундамента на будущее.

Красота и здоровье: берегите горло, бронхи и легкие. Полезны пешие прогулки и оздоровительная гимнастика, в частности дыхательные упражнения.

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Источник: Сегодня
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