Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 23 декабря.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный
- Число удачи – 3
В основе сегодняшнего дня – сплоченность, укрепление родовых связей. В главных плюсах дня – интуиция, чуткость и милосердие. При этом минусы дня несут клевету, пустые беседы, полигамность и нарушенные обещания.
Это хороший день для строительных работ, ремонта и закладки фундамента на будущее.
Красота и здоровье: берегите горло, бронхи и легкие. Полезны пешие прогулки и оздоровительная гимнастика, в частности дыхательные упражнения.
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