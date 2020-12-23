Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 декабря.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный

– желтый, янтарный, лимонный и шафранный Число удачи – 3

В основе сегодняшнего дня – сплоченность, укрепление родовых связей. В главных плюсах дня – интуиция, чуткость и милосердие. При этом минусы дня несут клевету, пустые беседы, полигамность и нарушенные обещания.

Это хороший день для строительных работ, ремонта и закладки фундамента на будущее.

Красота и здоровье: берегите горло, бронхи и легкие. Полезны пешие прогулки и оздоровительная гимнастика, в частности дыхательные упражнения.

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