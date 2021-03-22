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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 марта

Сегодня, 07:11

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 22 марта.

  • Цифра дня – 12.
  • Цвет дня – желтый.
  • Число удачи – 3.

В основе дня – формирование будущих событий и планов. В главных плюсах дня – интуиция и энергия. Минусы дня несут эмоциональные всплески и суету.

Красота и здоровье: полезны водные процедуры, обертывания тела и увлажнение кожи. Берегите сосуды и следите за давлением, уязвима мочеполовая система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отмечу, что благоприятны переезды, решение вопросов недвижимости и смены сфер деятельности.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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