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Тревожные мысли – как избавиться от них с помощью техники "Пузыри"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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30 мая, 07:00
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Если вас "уносит" поток навязчивых тревожных мыслей, которые вгоняют в депрессивное состояние, то попробуйте визуально превратить мысли в пузыри. Зачем – в статье
Избавиться от тревожных мыслей можно с помощью техники «Пузыри»
Избавиться от тревожных мыслей можно с помощью техники «Пузыри» / Фото: unsplash.com, freepik.com

Многим из нас из-за войны с Россией сейчас тяжело справляться с потоком тревожных мыслей. Как суметь успокоиться и переключится – рассказала психотерапевт Ксения Кондратенок в телеграм-канале vystojimo.ukraine.

Когда вы замечаете, что в голове появляется много навязчивых тревожных мыслей, не приводящих к продуктивным действиям, воспользуйтесь данной техникой. Она называется "Пузыри". Каждую тревожную свою мысль попробуйте представить в виде…мыльного пузыря. Этот пузырь отлетает от вас на определенное расстояние и лопается.

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Если пришла следующая тревожная мысль – то снова представьте, как она превращается в мыльный пузырь. И так с каждой тревожной мыслью: вы ее выдуваете, как мыльные пузыри в детстве, которые летят по воздуху, лопаются и исчезают.

Если сложно представлять тревожные мысли в виже пузырей, то возьмите детские мыльные пузыри или приготовьте их из шампуня/жидкого мыла
Если сложно представлять тревожные мысли в виже пузырей, то возьмите детские мыльные пузыри или приготовьте их из шампуня/жидкого мыла / Фото: unsplash.com

Если сложно визуализировать это, возьмите детские мыльные пузыри или приготовьте их шампуня/жидкого мыла. Выдувая пузыри, представляйте, что это ваши тревожные мысли и отпускайте их.

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Можно подключить детей, так вы проведете время вместе с малышом и заодно сможете успокоиться. Технику рекомендуется выполнять, пока вы не успокоитесь или не переключите фокус внимания на что-то другое.

Также мы писали, как отпустить тяжелые воспоминания – 5 шагов, что помогут жить дальше.

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Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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