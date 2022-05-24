Как остановить паническую атаку самостоятельно – 5 шагов, которые помогут снять стресс

После нападения России на Украину все мы находимся в состоянии стресса, испытываем постоянную тревогу. Такие переживания могут привести к развитию панического расстройства. Как противостоять этому и суметь остановить паническую атаку – рассказали в МОЗ Украины.
Разовая паническая атака – это еще не паническое расстройство, такие атаки возникают из-за сильной усталости или после того, как человек сильно перенервничал. При паническом расстройстве у человека наблюдается постоянная сильная тревожность, а панические атаки случаются время от времени. Причем, при разных обстоятельствах, не только после стрессовой ситуации.
В момент панической атаки человек чувствует сильный страх и безысходность, поэтому важно суметь помочь себе самому. Попробуйте технику "5–4–3–2–1":
- Посмотрите перед собой и назовите первые 5 вещей, которые вы увидели: ваши руки, землю, небо и т.д.
- Затем назовите 4 вещи, которые вы можете почувствовать – например, холодный на ощупь стол под руками, мягкая одежда на вас и т.д.
- Затем озвучьте 3 вещи, которые вы слышите – звук "скорой", смех ребенка, пение птиц.
- Затем назовите два запаха, которые вы чувствуете – например, запах бензина, аромат кофе.
- И последнее – назовите 1 вкус, который вы помните: вкус чая и т.д.
Затем глубоко подышите, пока полностью не придете в себя. Панические атаки страшны, но они не опасны. Но если такое произошло, то лучше обратиться за консультацией к врачу, чтобы не пропустить какие-либо нервные или психические расстройства.
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