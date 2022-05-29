Как отпустить тяжелые воспоминания – 5 шагов, что помогут жить дальше

Пережитые горе и стресс, потеря близких, могут засесть у вас глубоко в памяти тяжелыми воспоминаниями, которые периодически всплывают. Как их отпустить – в статье

Отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше поможет время, отдых, планирование будущего и чуткость к самому себе / Фото: unsplash.com, freepik.com

Наша память может блокировать определенные воспоминания, особенно если человек пережил или все еще переживает сильные травматические события, такие, как война с Россией. Это называется психологическим сопротивлением, но чтобы полностью отпустить тяжелые воспоминания и позволить себе жить дальше, нужно время.

Давайте себе время для отдыха – это более чем важно, если вы пережили сильный стресс или потерю

Реклама

Феномен психологического сопротивления помогает организму защитить и уберечь себя от ситуации, связанной с неизбежными повторными переживаниями. Отпустить тяжелые воспоминания помогут 5 несложных советов:

Ответьте себе на вопрос "почему я до сих пор сопротивляюсь нормальной жизни?" или хотя бы попытайтесь себя понять, что именно вы чувствуете. Дайте себе время. К сожалению, нельзя получить все сразу. Масштабные проекты всегда начинаются с небольших шагов. Планируйте будущее и ставьте перед собой достижимые цели. Давайте себе время для отдыха – это более чем важно в современных реалиях. Если ваш организм сопротивляется, то значит вы все еще нуждаетесь в отдыхе Прислушивайтесь к себе и собственному организму.

Как справиться с психологическим сопротивлением, когда следует принять психологическую помощь и почему сложно признавать свои проблемы – полезные советы читайте на vogue.ua.

Также мы писали, где бесплатно получить медпомощь пострадавшим от войны.