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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как отпустить тяжелые воспоминания – 5 шагов, что помогут жить дальше

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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29 мая, 10:00
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Пережитые горе и стресс, потеря близких, могут засесть у вас глубоко в памяти тяжелыми воспоминаниями, которые периодически всплывают. Как их отпустить – в статье
Отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше поможет время, отдых, планирование будущего и чуткость к самому себе
Отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше поможет время, отдых, планирование будущего и чуткость к самому себе / Фото: unsplash.com, freepik.com

Наша память может блокировать определенные воспоминания, особенно если человек пережил или все еще переживает сильные травматические события, такие, как война с Россией. Это называется психологическим сопротивлением, но чтобы полностью отпустить тяжелые воспоминания и позволить себе жить дальше, нужно время.

Давайте себе время для отдыха – это более чем важно, если вы пережили сильный стресс или потерю
Давайте себе время для отдыха – это более чем важно, если вы пережили сильный стресс или потерю

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Феномен психологического сопротивления помогает организму защитить и уберечь себя от ситуации, связанной с неизбежными повторными переживаниями. Отпустить тяжелые воспоминания помогут 5 несложных советов:

  1. Ответьте себе на вопрос "почему я до сих пор сопротивляюсь нормальной жизни?" или хотя бы попытайтесь себя понять, что именно вы чувствуете.
  2. Дайте себе время. К сожалению, нельзя получить все сразу. Масштабные проекты всегда начинаются с небольших шагов.
  3. Планируйте будущее и ставьте перед собой достижимые цели.
  4. Давайте себе время для отдыха – это более чем важно в современных реалиях. Если ваш организм сопротивляется, то значит вы все еще нуждаетесь в отдыхе
  5. Прислушивайтесь к себе и собственному организму.

Как справиться с психологическим сопротивлением, когда следует принять психологическую помощь и почему сложно признавать свои проблемы – полезные советы читайте на vogue.ua.

Также мы писали, где бесплатно получить медпомощь пострадавшим от войны.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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