Тривожні думки – як позбутися їх за допомогою техніки "Бульбашки"

Якщо вас "поглинає" потік нав'язливих тривожних думок, які вганяють у депресивний стан, то спробуйте візуально перетворити думки на бульбашки. Навіщо – у статті

Позбутися тривожних думок можна за допомогою техніки «Бульбашки»

Багатьом із нас через війну з Росією тепер важко справлятися з потоком тривожних думок. Як зуміти заспокоїтися і переключиться – розповіла психотерапевт Ксенія Кондратенок у телеграм-каналі vystojimo.ukraine.

Коли ви помічаєте, що у голові з'являється багато нав'язливих тривожних думок, що не призводять до продуктивних дій, скористайтеся цією технікою. Вона називається "Бульбашки". Кожну свою тривожну думку спробуйте уявити у вигляді…мильного міхура. Ця бульбашка відлітає від вас на певну відстань і лопається.

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Якщо прийшла наступна тривожна думка – то знову уявіть, як вона перетворюється на мильний міхур. І так з кожною тривожною думкою: ви її видуваєте, як мильні бульки в дитинстві, які летять повітрям, лопаються і зникають.

Якщо складно представляти тривожні думки у віжі бульбашок, то візьміть дитячі мильні бульбашки або приготуйте їх із шампуню/рідкого мила

Якщо складно візуалізувати це, візьміть дитячі мильні бульбашки або приготуйте їх шампуню/рідкого мила. Видмухуючи бульбашки, уявляйте, що це ваші тривожні думки і відпускайте їх.

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Можна підключити дітей, так ви проведете час разом з малюком і заразом зможете заспокоїтися. Техніку рекомендується виконувати, поки ви не заспокоїтеся або не перемикайте фокус уваги на щось інше.

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