Почему украинцы чаще всего из европейцев разрывают браки и даже не хотят создавать семью

Средний возраст молодоженов из года в год растет, сейчас им обычно около 30 или выше. Но жениться украинцы не спешат

Почему украинцы чаще всего из европейцев разрывают браки Фото: stocksnap.io

Страна разведенных. Украинцы не просто чаще европейцев разрывают браки, но еще и не хотят создавать традиционную семью. За 30 лет независимости количество пар, которые поженились, уменьшилась втрое. Просто сравните: в 1991 году зарегистрировано 493 тысячи, а в прошлом году 167 тысяч браков. Почему так происходит и что выбирают украинцы вместо барака – далее в материале "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина".

Сюжет Тараса Левченко и Алексея Топчия Видео: Сегодня

Действительно ли у нас самый высокий показатель разводов в Европе

Психотерапевт Мария Фабрич говорит, что часто людям бывает грустно из-за понимания, что время упущено, накопились взаимные обиды, претензии. Бывает, что один из партнеров устал терпеть, ждать, когда кто-то там изменится или его услышат.

Адвокат, кандидат юридических наук Олег Простибоженко, говорит, что в Украине в принципе не трудно расстаться. Единственное исключение – это беременная жена и до достижения ребенком одного года.

Как живут те, кто не ограничивает себя браком

"Мы открыли брак. У меня был муж и еще один партнер – такие краткосрочные отношения, или, как это говорят, friends with benefits – то есть дружба с сексом", – рассказывает свою историю полиаморка Дарья Андреева.

Правда, уже более полутора года она с мужем не живет вместе. Для таких, как Дарья, отношения, брак, тем более дети – вообще табу.

Почему европейцы не спешат с браком Фото: Pexels

Такую молодежь в Южной Корее называют поколением Сампхо.

"Цены на необходимые товары растут, еще и за обучение надо платить и жилье снимать. Даже если бы у меня было свободное время, разве не лучше его потратить на что-то более важное, чем ребята?" – говорит молодая девушка из Южной Кореи.

Это явление в стране получило такое распространение, что в ближайшие десятилетия ученые предсказывают сокращение ее населения на 10 миллионов. И вообще упадок нации из-за самой низкой рождаемости в мире. И пока в Южной Корее ломают головы, кто будет кормить пенсионеров и экономику? О сохранении традиций и церемоний речи уже не идет. На тысячу человек там в среднем 5 свадеб.

Количество браков в Украине уменьшилось втрое

В Украине количество браков в Украине с начала независимости уменьшилось втрое. Конечно, кто-то, вместе с любимыми без лишних бумажек, но юристы говорят, что очень зря. Потому что, если придется опеку над детьми делить или квартиру, или что-то произойдет с любимым человеком – без официальной росписи долговременная судебная волокита неизбежна.

"Наследие. В наследство эти лица не приравнены. Если есть родители или дети – они наследуют. Затем наследуют родные братья, сестры. Дед, бабка, внуки. И потом наследуют тети-дяди. И только потом дойдет очередь до одного из фактических супругов", – поясняет адвокат Олег Простибоженко.

Когда в Украине готовы жениться

Средний возраст молодоженов из года в год растет Фото: Данил Павлов, Сегодня

До свадьбы молодые хотят построить карьеру, заработать деньги. Так, средний возраст молодоженов из года в год растет, сейчас им обычно около 30 или выше, рассказывают в одном из ЗАГСов Киева. Но самое интересное – люди вроде и взрослые, все обдумали, однако могут расстаться за считанные месяцы, недели или даже дни с момента росписи.

Начальница Деснянского отдела ДРАЦС в Киеве Карина Минчук рассказывает, что у них была такая пара, которая устроила торжественную церемонию расторжения брака. И воспринимали все это они, как праздник.

Почему украинцы разрывают браки

Киевлянка Яна Новоселова говорит, что развод не нужно воспринимать, как трагедию и рассказывает свою историю.

"Он идеальный муж – вставал в шесть утра, чтоб готовую мне обед-завтрак, и уходил на работу, а я только разогревала еду. Я решила развестись, потому что со временем мы начали мало проводить время вдвоем классно. Ну и мы и не смогли решить вопрос сексуальной жизни. Ну то есть она была, все хорошо, ну это не то, чего бы хотелось", – говорит Яна.

Десятилетний брак Яна не захотела сохранить даже ради двух маленьких детей.

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Как раньше относились к разводам в Украине

Еще несколько десятилетий назад история Яны наделала бы шуму, говорит киевлянка Нина Алексеевна и поясняет все это легкомыслием и безответственностью.

"Мы росли на таких ценностях – поцелуй нельзя отдавать", – говорит она и поясняет, что в их время решиться на развод было очень трудно. О нем даже публиковали в газетах, а никому не хотелось, чтобы о разводе узнали соседи друзья, коллеги. Это было стыдно.

Почему в Европе пары прочнее, чем в Украине

В Европе есть культура работы над отношениями. Вместе со специалистами.

В Европе пары, желающие развестись, работают с психотерапевтом Фото: Pexels

"Хочется, что бы партнер читал ваши мысли, в общем, как в кино? Так не бывает. Входите в отношения целостной личностью. Прекращайте искать половинки, четвертинки. Ваш партнер – не ваша мама или не ваш папа. Это другой человек. И поэтому он не должен обеспечивать потребности вашего внутреннего ребенка. И думать исключительно о ваших чувствах, когда имеет и свои тоже, тоже не должен. Будьте честными друг с другом", – раскрывает тайны семейного согласия психотерапевт Мария Фабрич.

Она советует: пригласите партнера на свидание в красивое место. Начните с того, что вы цените в отношениях. Поблагодарите. А потом скажите о том, что бы вам хотелось улучшить в отношениях. И говорите это через Я. Не через "ты мне не делаешь". Дождитесь реакции человека. Именно дождитесь, а не додумывайте сами. Важно обсудить общую систему ценностей, что вы уважаете в людях больше всего, что – простите. Подумайте, какую отрицательную черту партнера вы сможете принять? И обязательно озвучьте или даже запишите, какие травмы по-настоящему беспокоят и как с вами можно потупать, а как – нет.

Адвокат Олег Простибоженко говорит, что до недавнего времени, в пределах 10 лет, в некоторых странах нельзя было расстаться. Среди них Мальта, Ирландия. Брак прекращается на небесах. В западноевропейских государствах, абсолютно во всех, не дадут развод внесудебно, только судебный порядок. А во Франции или Италии судьи обязали бы пару сначала просто пожить отдельно с полгода и поработать со специалистами. Если никто никого не предавал и никто никого не бил.

Тем временем мы выяснили 5 вещей, за которые не нужно извиняться.

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