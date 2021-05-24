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Почему украинцы чаще всего из европейцев разрывают браки и даже не хотят создавать семью

Сегодня, 11:18

Средний возраст молодоженов из года в год растет, сейчас им обычно около 30 или выше. Но жениться украинцы не спешат

Почему украинцы чаще всего из европейцев разрывают браки
Почему украинцы чаще всего из европейцев разрывают браки
Фото: stocksnap.io

Страна разведенных. Украинцы не просто чаще европейцев разрывают браки, но еще и не хотят создавать традиционную семью. За 30 лет независимости количество пар, которые поженились, уменьшилась втрое. Просто сравните: в 1991 году зарегистрировано 493 тысячи, а в прошлом году 167 тысяч браков. Почему так происходит и что выбирают украинцы вместо барака – далее в материале "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина".

Сюжет Тараса Левченко и Алексея Топчия
Видео: Сегодня

Действительно ли у нас самый высокий показатель разводов в Европе

Психотерапевт Мария Фабрич говорит, что часто людям бывает грустно из-за понимания, что время упущено, накопились взаимные обиды, претензии. Бывает, что один из партнеров устал терпеть, ждать, когда кто-то там изменится или его услышат.

Адвокат, кандидат юридических наук Олег Простибоженко, говорит, что в Украине в принципе не трудно расстаться. Единственное исключение – это беременная жена и до достижения ребенком одного года.

Как живут те, кто не ограничивает себя браком

"Мы открыли брак. У меня был муж и еще один партнер – такие краткосрочные отношения, или, как это говорят, friends with benefits – то есть дружба с сексом", – рассказывает свою историю полиаморка Дарья Андреева.

Правда, уже более полутора года она с мужем не живет вместе. Для таких, как Дарья, отношения, брак, тем более дети – вообще табу.

Почему европейцы не спешат с браком
Почему европейцы не спешат с браком
Фото: Pexels

Такую молодежь в Южной Корее называют поколением Сампхо.

"Цены на необходимые товары растут, еще и за обучение надо платить и жилье снимать. Даже если бы у меня было свободное время, разве не лучше его потратить на что-то более важное, чем ребята?" – говорит молодая девушка из Южной Кореи.

Это явление в стране получило такое распространение, что в ближайшие десятилетия ученые предсказывают сокращение ее населения на 10 миллионов. И вообще упадок нации из-за самой низкой рождаемости в мире. И пока в Южной Корее ломают головы, кто будет кормить пенсионеров и экономику? О сохранении традиций и церемоний речи уже не идет. На тысячу человек там в среднем 5 свадеб.

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Количество браков в Украине уменьшилось втрое

В Украине количество браков в Украине с начала независимости уменьшилось втрое. Конечно, кто-то, вместе с любимыми без лишних бумажек, но юристы говорят, что очень зря. Потому что, если придется опеку над детьми делить или квартиру, или что-то произойдет с любимым человеком – без официальной росписи долговременная судебная волокита неизбежна.

"Наследие. В наследство эти лица не приравнены. Если есть родители или дети – они наследуют. Затем наследуют родные братья, сестры. Дед, бабка, внуки. И потом наследуют тети-дяди. И только потом дойдет очередь до одного из фактических супругов", – поясняет адвокат Олег Простибоженко.

Когда в Украине готовы жениться

Средний возраст молодоженов из года в год растет
Средний возраст молодоженов из года в год растет
Фото: Данил Павлов, Сегодня

До свадьбы молодые хотят построить карьеру, заработать деньги. Так, средний возраст молодоженов из года в год растет, сейчас им обычно около 30 или выше, рассказывают в одном из ЗАГСов Киева. Но самое интересное – люди вроде и взрослые, все обдумали, однако могут расстаться за считанные месяцы, недели или даже дни с момента росписи.

Начальница Деснянского отдела ДРАЦС в Киеве Карина Минчук рассказывает, что у них была такая пара, которая устроила торжественную церемонию расторжения брака. И воспринимали все это они, как праздник.

Почему украинцы разрывают браки

Киевлянка Яна Новоселова говорит, что развод не нужно воспринимать, как трагедию и рассказывает свою историю.

"Он идеальный муж – вставал в шесть утра, чтоб готовую мне обед-завтрак, и уходил на работу, а я только разогревала еду. Я решила развестись, потому что со временем мы начали мало проводить время вдвоем классно. Ну и мы и не смогли решить вопрос сексуальной жизни. Ну то есть она была, все хорошо, ну это не то, чего бы хотелось", – говорит Яна.

Десятилетний брак Яна не захотела сохранить даже ради двух маленьких детей.

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Как раньше относились к разводам в Украине

Еще несколько десятилетий назад история Яны наделала бы шуму, говорит киевлянка Нина Алексеевна и поясняет все это легкомыслием и безответственностью.

"Мы росли на таких ценностях – поцелуй нельзя отдавать", – говорит она и поясняет, что в их время решиться на развод было очень трудно. О нем даже публиковали в газетах, а никому не хотелось, чтобы о разводе узнали соседи друзья, коллеги. Это было стыдно.

Почему в Европе пары прочнее, чем в Украине

В Европе есть культура работы над отношениями. Вместе со специалистами.

В Европе пары, желающие развестись, работают с психотерапевтом
В Европе пары, желающие развестись, работают с психотерапевтом
Фото: Pexels

"Хочется, что бы партнер читал ваши мысли, в общем, как в кино? Так не бывает. Входите в отношения целостной личностью. Прекращайте искать половинки, четвертинки. Ваш партнер – не ваша мама или не ваш папа. Это другой человек. И поэтому он не должен обеспечивать потребности вашего внутреннего ребенка. И думать исключительно о ваших чувствах, когда имеет и свои тоже, тоже не должен. Будьте честными друг с другом", – раскрывает тайны семейного согласия психотерапевт Мария Фабрич.

Она советует: пригласите партнера на свидание в красивое место. Начните с того, что вы цените в отношениях. Поблагодарите. А потом скажите о том, что бы вам хотелось улучшить в отношениях. И говорите это через Я. Не через "ты мне не делаешь". Дождитесь реакции человека. Именно дождитесь, а не додумывайте сами. Важно обсудить общую систему ценностей, что вы уважаете в людях больше всего, что – простите. Подумайте, какую отрицательную черту партнера вы сможете принять? И обязательно озвучьте или даже запишите, какие травмы по-настоящему беспокоят и как с вами можно потупать, а как – нет.

Адвокат Олег Простибоженко говорит, что до недавнего времени, в пределах 10 лет, в некоторых странах нельзя было расстаться. Среди них Мальта, Ирландия. Брак прекращается на небесах. В западноевропейских государствах, абсолютно во всех, не дадут развод внесудебно, только судебный порядок. А во Франции или Италии судьи обязали бы пару сначала просто пожить отдельно с полгода и поработать со специалистами. Если никто никого не предавал и никто никого не бил.

Тем временем мы выяснили 5 вещей, за которые не нужно извиняться.

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Источник: Сегодня
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