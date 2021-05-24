Чому українці найчастіше з європейців розривають шлюби і навіть не хочуть створювати сім'ю

Середній вік молодят щороку зростає, зараз їм зазвичай близько 30 або більше. Але одружуватися українці не поспішають

Чому українці найчастіше з європейців розривають шлюби Фото: stocksnap.io

Країна розлучених. Українці не просто частіше європейців розривають шлюби, але ще й не хочуть створювати традиційну сім'ю. За 30 років незалежності кількість пар, які одружилися, зменшилася втричі. Просто порівняйте: у 1991 році зареєстровано 493 тисячі, а минулого року 167 тисяч шлюбів. Чому так відбувається і що обирають українці замість шлюбу – далі в матеріалі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".

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Чи дійсно у нас найвищий показник розлучень в Європі

Психотерапевтка Марія Фабричева каже, що часто людям буває сумно через розуміння, що час згаяно, накопичилися взаємні образи, претензії. Буває, що один з партнерів втомився терпіти, чекати, коли хтось там зміниться або його почують.

Адвокат, кандидат юридичних наук Олег Простибоженко, каже, що в Україні в принципі не важко розлучитися. Єдиний виняток – це вагітна дружина і до досягнення дитиною одного року.

Як живуть ті, хто не обмежує себе шлюбом

"Ми відкрили шлюб. У мене був чоловік і ще один партнер – такі короткострокові стосунки, або, як то кажуть, friends with benefits – тобто дружба з сексом", – розповідає свою історію поліаморка Дар'я Андрєєва.

Правда, вже більше півтора року вона з чоловіком не живе разом. Для таких, як Дарина, стосунки, шлюб, тим більше діти – взагалі табу.

Чому європейці не поспішають з весіллям Фото: Pexels

Таку молодь у Південній Кореї називають поколінням Сампхо.

"Ціни на необхідні товари ростуть, ще й за навчання треба платити і житло знімати. Навіть якби у мене був вільний час, хіба не краще його витратити на щось більш важливе, ніж діти?" – каже молода дівчина з Південної Кореї.

Це явище в країні отримало таке розповсюдження, що в найближчі десятиліття вчені пророкують скорочення її населення на 10 мільйонів. І взагалі занепад нації через найнижчу народжуваність на світі. І поки в Південній Кореї ламають голови, хто буде годувати пенсіонерів і економіку? Про збереження традицій і церемоній вже не йдеться. На тисячу людей там в середньому 5 весіль.

Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі

В Україні кількість шлюбів в Україні з початку незалежності зменшилася втричі. Звичайно, хтось, разом з коханими без зайвих папірців, але юристи говорять, що дуже даремно. Тому що, якщо доведеться опіку над дітьми ділити або квартиру, або щось станеться з коханою людиною – без офіційного розпису довготривала судова тяганина неминуча.

"Спадщина. У спадок ці особи не прирівняні. Якщо є батьки або діти – вони успадковують. Потім успадковують рідні брати, сестри. Дід, баба, внуки. І потім успадковують тітки-дядьки. І тільки потім дійде черга до одного з фактичного подружжя", – пояснює адвокат Олег Простибоженко.

Коли в Україні готові одружитися

Середній вік молодят з року в рік зростає Фото: Данило Павлов, Сьогодні

До весілля молоді хочуть побудувати кар'єру, заробити гроші. Так, середній вік молодят щороку зростає, зараз їм зазвичай близько 30 або вище, розповідають в одному із РАГСів Києва. Але найцікавіше – люди ніби й дорослі, все обдумали, однак можуть розлучитися за лічені місяці, тижні або навіть дні з моменту розпису.

Начальниця Деснянського відділу ДРАЦС в Києві Карина Мінчук розповідає, що у них була така пара, яка влаштувала урочисту церемонію розірвання шлюбу. І сприймали все це вони, як свято.

Чому українці розривають шлюби

Киянка Яна Новосьолова каже, що розлучення не потрібно сприймати, як трагедію і розповідає свою історію.

"Він ідеальний чоловік – вставав о шостій ранку, щоб готувати мені обід-сніданок, і йшов на роботу, а я тільки розігрівала їжу. Я вирішила розлучитися, тому що з часом ми почали мало проводити час удвох класно. Ну і ми і не змогли вирішити питання сексуального життя. Ну тобто воно було, все добре, ну це не те, чого б хотілося", – каже Яна.

Десятирічний шлюб Яна не захотіла зберегти навіть заради двох маленьких дітей.

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Як раніше ставилися до розлучень в Україні

Ще кілька десятиліть тому історія Яни наробила б шуму, каже киянка Ніна Олексіївна і пояснює все це легковажністю і безвідповідальністю.

"Ми росли на таких цінностях – поцілунок не можна віддавати", – каже вона і пояснює, що в їх час зважитися на розлучення було дуже важко. Про нього навіть писали в газетах, а нікому не хотілося, щоб про розлучення дізналися сусіди друзі, колеги. Це було соромно.

Чому в Європі пари міцніші, ніж в Україні

В Європі є культура роботи над стосунками. Разом з фахівцями.

В Європі пари, які бажають розлучитися, працюють з психотерапевтом Фото: Pexels

"Хочеться, що б партнер читав ваші думки, взагалі, як в кіно? Так не буває. Заходьте в стосунки цілісною особистістю. Припиняйте шукати половинки, четвертинки. Ваш партнер – не ваша мама або не ваш тато. Це інша людина. І тому він не повинен забезпечувати потреби вашої внутрішньої дитини. І думати виключно про ваші почуття, коли має і свої теж, теж не повинен. Будьте чесними одне з одним", – розкриває таємниці сімейної злагоди психотерапевт Марія Фабричев.

Вона радить: запросіть партнера на побачення в гарне місце. Почніть з того, що ви цінуєте у стосунках. Подякуйте. А потім скажіть про те, що б вам хотілося поліпшити в стосунках. І говорите це через Я. Не через "ти мені не робиш". Дочекайтеся реакції людини. Саме дочекайтеся, а не додумуйте самі. Важливо обговорити загальну систему цінностей, що ви поважаєте в людях найбільше, що – можете вибачити. Подумайте, яку негативну рису партнера ви зможете прийняти? І обов'язково озвучте або навіть запишіть, які травми по-справжньому турбують і як з вами можна вчинити, а як – ні.

Адвокат Олег Простибоженко каже, що до недавнього часу, в межах 10 років, в деяких країнах не можна було розлучитися. Серед них Мальта, Ірландія. Шлюб припиняється на небесах. У західноєвропейських державах, абсолютно у всіх, не дадуть розлучення поза судом, тільки судовий порядок. А у Франції або Італії судді зобов'язали б пару спочатку просто пожити окремо з півроку і попрацювати з фахівцями. Якщо ніхто нікого не зраджував і ніхто нікого не бив.

Тим часом ми з'ясували 5 речей, за які не потрібно вибачатися.

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