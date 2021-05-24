Чому українці найчастіше з європейців розривають шлюби і навіть не хочуть створювати сім'ю
Середній вік молодят щороку зростає, зараз їм зазвичай близько 30 або більше. Але одружуватися українці не поспішають
Країна розлучених. Українці не просто частіше європейців розривають шлюби, але ще й не хочуть створювати традиційну сім'ю. За 30 років незалежності кількість пар, які одружилися, зменшилася втричі. Просто порівняйте: у 1991 році зареєстровано 493 тисячі, а минулого року 167 тисяч шлюбів. Чому так відбувається і що обирають українці замість шлюбу – далі в матеріалі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".
Чи дійсно у нас найвищий показник розлучень в Європі
Психотерапевтка Марія Фабричева каже, що часто людям буває сумно через розуміння, що час згаяно, накопичилися взаємні образи, претензії. Буває, що один з партнерів втомився терпіти, чекати, коли хтось там зміниться або його почують.
Адвокат, кандидат юридичних наук Олег Простибоженко, каже, що в Україні в принципі не важко розлучитися. Єдиний виняток – це вагітна дружина і до досягнення дитиною одного року.
Як живуть ті, хто не обмежує себе шлюбом
"Ми відкрили шлюб. У мене був чоловік і ще один партнер – такі короткострокові стосунки, або, як то кажуть, friends with benefits – тобто дружба з сексом", – розповідає свою історію поліаморка Дар'я Андрєєва.
Правда, вже більше півтора року вона з чоловіком не живе разом. Для таких, як Дарина, стосунки, шлюб, тим більше діти – взагалі табу.
Таку молодь у Південній Кореї називають поколінням Сампхо.
"Ціни на необхідні товари ростуть, ще й за навчання треба платити і житло знімати. Навіть якби у мене був вільний час, хіба не краще його витратити на щось більш важливе, ніж діти?" – каже молода дівчина з Південної Кореї.
Це явище в країні отримало таке розповсюдження, що в найближчі десятиліття вчені пророкують скорочення її населення на 10 мільйонів. І взагалі занепад нації через найнижчу народжуваність на світі. І поки в Південній Кореї ламають голови, хто буде годувати пенсіонерів і економіку? Про збереження традицій і церемоній вже не йдеться. На тисячу людей там в середньому 5 весіль.
Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі
В Україні кількість шлюбів в Україні з початку незалежності зменшилася втричі. Звичайно, хтось, разом з коханими без зайвих папірців, але юристи говорять, що дуже даремно. Тому що, якщо доведеться опіку над дітьми ділити або квартиру, або щось станеться з коханою людиною – без офіційного розпису довготривала судова тяганина неминуча.
"Спадщина. У спадок ці особи не прирівняні. Якщо є батьки або діти – вони успадковують. Потім успадковують рідні брати, сестри. Дід, баба, внуки. І потім успадковують тітки-дядьки. І тільки потім дійде черга до одного з фактичного подружжя", – пояснює адвокат Олег Простибоженко.
Коли в Україні готові одружитися
До весілля молоді хочуть побудувати кар'єру, заробити гроші. Так, середній вік молодят щороку зростає, зараз їм зазвичай близько 30 або вище, розповідають в одному із РАГСів Києва. Але найцікавіше – люди ніби й дорослі, все обдумали, однак можуть розлучитися за лічені місяці, тижні або навіть дні з моменту розпису.
Начальниця Деснянського відділу ДРАЦС в Києві Карина Мінчук розповідає, що у них була така пара, яка влаштувала урочисту церемонію розірвання шлюбу. І сприймали все це вони, як свято.
Чому українці розривають шлюби
Киянка Яна Новосьолова каже, що розлучення не потрібно сприймати, як трагедію і розповідає свою історію.
"Він ідеальний чоловік – вставав о шостій ранку, щоб готувати мені обід-сніданок, і йшов на роботу, а я тільки розігрівала їжу. Я вирішила розлучитися, тому що з часом ми почали мало проводити час удвох класно. Ну і ми і не змогли вирішити питання сексуального життя. Ну тобто воно було, все добре, ну це не те, чого б хотілося", – каже Яна.
Десятирічний шлюб Яна не захотіла зберегти навіть заради двох маленьких дітей.
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Як раніше ставилися до розлучень в Україні
Ще кілька десятиліть тому історія Яни наробила б шуму, каже киянка Ніна Олексіївна і пояснює все це легковажністю і безвідповідальністю.
"Ми росли на таких цінностях – поцілунок не можна віддавати", – каже вона і пояснює, що в їх час зважитися на розлучення було дуже важко. Про нього навіть писали в газетах, а нікому не хотілося, щоб про розлучення дізналися сусіди друзі, колеги. Це було соромно.
Чому в Європі пари міцніші, ніж в Україні
В Європі є культура роботи над стосунками. Разом з фахівцями.
"Хочеться, що б партнер читав ваші думки, взагалі, як в кіно? Так не буває. Заходьте в стосунки цілісною особистістю. Припиняйте шукати половинки, четвертинки. Ваш партнер – не ваша мама або не ваш тато. Це інша людина. І тому він не повинен забезпечувати потреби вашої внутрішньої дитини. І думати виключно про ваші почуття, коли має і свої теж, теж не повинен. Будьте чесними одне з одним", – розкриває таємниці сімейної злагоди психотерапевт Марія Фабричев.
Вона радить: запросіть партнера на побачення в гарне місце. Почніть з того, що ви цінуєте у стосунках. Подякуйте. А потім скажіть про те, що б вам хотілося поліпшити в стосунках. І говорите це через Я. Не через "ти мені не робиш". Дочекайтеся реакції людини. Саме дочекайтеся, а не додумуйте самі. Важливо обговорити загальну систему цінностей, що ви поважаєте в людях найбільше, що – можете вибачити. Подумайте, яку негативну рису партнера ви зможете прийняти? І обов'язково озвучте або навіть запишіть, які травми по-справжньому турбують і як з вами можна вчинити, а як – ні.
Адвокат Олег Простибоженко каже, що до недавнього часу, в межах 10 років, в деяких країнах не можна було розлучитися. Серед них Мальта, Ірландія. Шлюб припиняється на небесах. У західноєвропейських державах, абсолютно у всіх, не дадуть розлучення поза судом, тільки судовий порядок. А у Франції або Італії судді зобов'язали б пару спочатку просто пожити окремо з півроку і попрацювати з фахівцями. Якщо ніхто нікого не зраджував і ніхто нікого не бив.
Тим часом ми з'ясували 5 речей, за які не потрібно вибачатися.
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