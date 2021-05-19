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Муж во мне не сомневается: Цибульская — о буре хейта из-за развода DZIDZIO

Сегодня, 16:56

Певица прокомментировала скандальную ситуацию, в которой она оказалась

Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO
Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица Оля Цибульская в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", опровергла слухи, что повлияла на решение DZIDZIO развестись.

После восьми лет супружеской жизни звездный детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO расходится с женой певицей SLAVIA. В Сети поклонники певца обвинили во всем его куму, певицу Олю Цибульскую.

"История, которая касается DZIDZIO и его бывшей супруги, не касается совсем меня. Я не заглядываю в чужой дом, чужую постель, под чужое одеяло. Поэтому оно где-то шумит мимо меня, я не причастна к этой истории. Мне кажется, что развод – это дело двоих. Мне жаль, потому что это болезненно и для мужчин, и для женщин. И я на самом деле тоже в определенный момент жизни начинала личное с нуля. Я тоже знаю, насколько это непросто, насколько это сложно. Так что пусть разбираются", – прокомментировала Цибульская.

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Относительно того, как ее супруг отреагировал на ту бурю хейта, которая разразилась в Instagram, звезда ответила следующее:

"Если женщина родила тебе сына, у тебя нет смысла в ней сомневаться. Так что у нас все ок", – прокомментировала Цибульская на канале "Украина".

Напомним, что ранее супруга DZIDZIO оправдалась за развод и призналась, что старалась спасти семью.

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Источник: Сегодня
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