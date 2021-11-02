Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Уход за кожей

Тренды TikTok

Напитки осени

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

15 фото очаровательных котят, которые поднимут настроение в дождливый день

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
2 ноября, 13:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глядя на снимки, сложно поверить, что такие красивые и милые пушистики живут на улице. Давайте вместе посмотрим на самых красивых друзей наших меньших и найдем им дом
Фото котят, которые ищут дом
Фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/

Коты и кошки уже и так покорили нас своей милотой. Но, когда мы представляем крошечных котят, это может растопить даже самое холодное сердце.

Если вы давно задумываетесь над тем, чтобы завести домашнее животное, прежде чем покупать котика – посмотрите нашу подборку. Мы собрали 15 самых милых питомцев, которые содержаться в приютах.

Реклама

Здесь есть друзья любому по душе – большие, маленькие, пушистые и не очень, веселые компаньоны, лежебоки и непоседы.

Реклама

Помните, когда мы берем животное из приюта, то спасаем сразу троих: животное, которое приютили, бездомное животное, которое заберут с улицы на его место, и, конечно же, самих себя!

Реклама

Стоит знать, что в приютах животных прививают и обрабатывают от паразитов. Все пушистики стерилизованы и многие приучены к лоткам.

Наслаждайтесь снимками красивых котят, и не забудьте подумать об их судьбе.

Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
Милые фото котят, которые ищут дом / Фото: instagram.com/dodomy.ua/
1/10

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 ноября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять