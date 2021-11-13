Чому не можна постити чужі фото без дозволу. Пояснюють коти (відео)

Ми обожнюємо дивитися милі фото кошенят. Чиновники міністерства юстиції та безпеки Нідерландів, схоже, також. Влада країни запустилакампанію під назвою "Подумай двічі" із закликом обережно вибирати те, що ми публікуємо у своїх соцмережах.
Креативники закликають людей думати, як їхні пости можуть вплинути на життя інших.
У рамках рекламної кампанії міністерство випустило три веселі ролики з котами, яких підписали як постраждалих від вторгнення в особисте життя. Суть у тому, що кожного котика зняли на відео, а потім ці ролики опублікували в Мережі без їхнього відома. Тепер тварини страждають від цькування.
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У відео можна побачити три історії. Одна розповідає про Луну, яка обіймалася із собакою, Оллі, який побився із песиком, Дроппі злякався тостера та впав.
Анімації тварин озвучили нідерландські актори.
Автори кампанії закликають двічі подумати перед тим, як опублікувати будь-яку інформацію про інших людей, а також звертають увагу на важливість просто запитати людину, чи не проти вона.
А як часто ви питаєте дозволу опублікувати фото чи відео із зображеними на них людьми?
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