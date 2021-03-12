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Молодик 13 березня справить потужний вплив на людей: хто відчує його найсильніше

Сьогодні, 09:16

Що можна робити і чого не можна цього дня

13 березня відбудеться весняний молодик у знаку Риб. Астрологи кажуть, що ми відчуваємо його вплив за 2 дні до і після молодика. Це буде досить дивний день, коли молодий місяць буде в з'єднанні з Нептуном і Венерою. Все тому, що Нептун – вища планета і управитель Риб, в яких і відбувається молодик. А Венера – планета любові, задоволення і грошей.

Молодик 13 березня: як вплине на людей

Найсильніше молодик вплине на представників таких знаків зодіаку, як Риби, Леви, Раки, Скорпіони, Близнюки і Стрільці. Саме у них з'явиться нові можливості, вони отримають важливі повідомлення або необхідно буде швидко підлаштовуватися до змін.

На молодика і найближчими днями до і після нього складно буде зосередитися. Нам захочеться більше мріяти, фантазувати і літати в хмарах. Люди стануть чуттєвими і емоційними.

13 березня пройде молодик
13 березня пройде молодик
Фото: Unsplash

Важливо прислухатися до своєї інтуїції і розкрити свої творчі неординарні здібності.

Що важливо зробити до настання молодика 13 березня

  • Необхідно очистити свій простір, телефон і комп'ютер від непотрібної інформації;
  • Влаштувати вологе прибирання в будинку;
  • Викинути все зламані і непотрібні речі;
  • Позбутися негативних установок, думок.

Що важливо зробити в день молодика 13 березня

  1. Сам день важливо провести спокійно, займаючись тим, що вам подобається і приносить задоволення.
  2. Приділіть час на творчість, танці, музику.
  3. Складіть карту бажань, а якщо вона у вас вже є – можете доповнювати.
  4. Медитуйте.

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Що категорично не можна робити на молодика 13 березня

  • Здійснювати великі покупки;
  • Укладати важливі договори і угоди;
  • Не давати і не брати гроші в борг;
  • Переїдати і зловживати алкоголем.

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Джерело: Сьогодні
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