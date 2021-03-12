Молодик 13 березня справить потужний вплив на людей: хто відчує його найсильніше
Що можна робити і чого не можна цього дня
13 березня відбудеться весняний молодик у знаку Риб. Астрологи кажуть, що ми відчуваємо його вплив за 2 дні до і після молодика. Це буде досить дивний день, коли молодий місяць буде в з'єднанні з Нептуном і Венерою. Все тому, що Нептун – вища планета і управитель Риб, в яких і відбувається молодик. А Венера – планета любові, задоволення і грошей.
Молодик 13 березня: як вплине на людей
Найсильніше молодик вплине на представників таких знаків зодіаку, як Риби, Леви, Раки, Скорпіони, Близнюки і Стрільці. Саме у них з'явиться нові можливості, вони отримають важливі повідомлення або необхідно буде швидко підлаштовуватися до змін.
На молодика і найближчими днями до і після нього складно буде зосередитися. Нам захочеться більше мріяти, фантазувати і літати в хмарах. Люди стануть чуттєвими і емоційними.
Важливо прислухатися до своєї інтуїції і розкрити свої творчі неординарні здібності.
Що важливо зробити до настання молодика 13 березня
- Необхідно очистити свій простір, телефон і комп'ютер від непотрібної інформації;
- Влаштувати вологе прибирання в будинку;
- Викинути все зламані і непотрібні речі;
- Позбутися негативних установок, думок.
Що важливо зробити в день молодика 13 березня
- Сам день важливо провести спокійно, займаючись тим, що вам подобається і приносить задоволення.
- Приділіть час на творчість, танці, музику.
- Складіть карту бажань, а якщо вона у вас вже є – можете доповнювати.
- Медитуйте.
Що категорично не можна робити на молодика 13 березня
- Здійснювати великі покупки;
- Укладати важливі договори і угоди;
- Не давати і не брати гроші в борг;
- Переїдати і зловживати алкоголем.
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