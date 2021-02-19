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Родовые проклятия: существуют ли они и как их снять

Сегодня, 15:43

Иногда родовое проклятие очень сильное и тогда приходится даже менять свои личные данные

Родовые проклятия могут негативно влиять на 7 поколений, пока люди не искупят вину своих предков. Что такое проклятие и какое самое сильное, рассказала "Сегодня" парапсихолог Лариса Могила.

Светлана, как и ее мать развелась со своим мужем к своему 40-летию, но не придавала этому значения. Но впоследствии ее сестра также разорвала свои отношения ближе к 40 годам, и она стала чаще об этом думать. Средняя сестра Светланы также развелась, не дожив неделю до своего 40-летия.

Светлана уверена, что это родовое проклятие, ведь брата тоже постигла такая судьба – ему 38 лет и он тоже недавно развелся.

Случай Светланы действительно похож на родовое проклятие, говорят медиумы. Это негатив, который передается из поколения в поколение. Обычно он происходит до 7 поколения.

Откуда берется родовое проклятие?

Проклятие – это не порча или ритуал, который проводится целенаправленно. Это выброс негативной эмоции или отчаяния во время беды.

Но есть случаи, когда в родовом проклятии виноват кто-то один из предков: если был в семье мужчина или женщина, совершившего какое-то несчастье по отношению к другому человеку и это было несправедливо. Конечно, этого человека за это накажут, говорит парапсихолог. И если человек сам этот негатива не откупит за свою жизнь, то он начнет передаваться в последующие поколения.

Есть противодействие семейном проклятию?

Парапсихологи говорят, что такое противодействие есть. Своими поступками вы должны будете закрыть грехи своих родственников. Например, если там были замешены деньги – вы должны будете своими деньгами или хорошими поступками искупить эту вину.

Что такое родовое проклятие и как от него избавиться
Что такое родовое проклятие и как от него избавиться
Фото: Depositphotos

Но иногда родовое проклятие очень сильное и тогда приходится даже менять свои личные данные.

Иногда, чтобы избавиться полностью от их влияния, нужно даже сменить фамилию, отчество, а может и место проживания, если вы до сих пор живете в имении, где жили ваши давние предки.

Какое проклятие самое сильное?

Одно из самых сильных проклятий – от родителей к ребенку. Очень часто это происходит неосознанно, например, во время какой-то ссоры мать или отец скажет ребенку, чтобы у тебя там того или другого не было. И даже если через время родители раскаялись и забыли об этом, то это ничего не меняет.

То, что говорит человек своему кровному родственнику – такие проклятия самые тяжелые.

Очень часто родовое проклятие начинается с развода, говорят парапсихологи.

Если в настоящее время у вас уже есть общие дети и вы проклинаете своего мужа или жену, таким образом вы проклинаете и своего ребенка. Потому что ребенок берет два поколения от отца и от матери.

Какая причина родовых проклятий в семье Светланы и что она планирует с этим делать – смотрите подробнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году.

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Источник: Сегодня
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