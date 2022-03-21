Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Когда умрет Путин – предсказание Нострадамуса

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 19:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Смерть Владимира Путина – пожалуй, одно из самых заветных желаний миллионов людей в мире. Рассказываем, что об этом думал самый известный алхимик
Знаменитый французский алхимик в своих стихах рассказал о кончине президента России
Знаменитый французский алхимик в своих стихах рассказал о кончине президента России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ненависть – чувство, которое мы испытываем после ужасов, принесенных российскими оккупантами и их предводителем Путиным. Экстрасенсы во всем мире пытаются разгадать его судьбу, раскладывая карты Таро, вспоминая пророчества Ванги и пересматривая астрологические прогнозы.

Интересную информацию мы нашли у болгарского издания Факти, которая была опубликована еще в октябре 2021 года. Тогда журналисты написали, когда умрет президент России.

Реклама

В статье сказано, что, сoглacнo прoрoчecким cтихaм фармацевта и алхимика Нocтрaдaмуca, в 2022 году в нoчь, кoгдa Владимир Путин будeт плыть в штормовом мoрe, его убьет удар молнии.

Еще одна из самых страшных трактовок стихов Нострадамуса – пророчество о ядерном взрыве. Якобы взoрвeтcя ядeрнaя бoмбa и вызoвeт измeнeниe климaтa, a тaкжe измeнeниe пoлoжeния Зeмли. Планета пробудет три дня в темноте перед тем, как настанет мир.

Стоит помнить, что научных доказательств правдивости пророчеств Нострадамуса нет. Каждый экстрасенс обычно трактует его стихи по-своему.

Реклама

Читайте также: Почему Путин начал войну против Украины 24 февраля – объясняет нумеролог

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять